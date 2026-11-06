Dai rifiuti di plastica al valore: l’esempio virtuoso di Corsair Group International

A Sassari si parla del futuro del riciclo e dei crediti di plastica. Grande partecipazione all’incontro dedicato all’economia circolare, alla pirolisi e a un nuovo mercato ambientale.

Come può un problema ambientale globale trasformarsi in una straordinaria opportunità economica e industriale?

È questa la domanda al centro dell’incontro organizzato a Sassari dalla rete Corsair Connect, legata a Corsair Group International, società internazionale attiva nel riciclo chimico della plastica.

L’iniziativa, che ha registrato una significativa partecipazione e un forte interesse del pubblico, è stata promossa da Luca Ibba e Maurizio Guzzi, insieme a Massimo Marafioti e Daniele Spanu.

«Siamo entusiasti della risposta ricevuta», racconta Maurizio Guzzi. «Le persone vogliono sentir parlare di soluzioni concrete, innovazione e nuove opportunità. Siamo orgogliosi anche dell’interesse che la Sardegna sta dimostrando verso tecnologie come la pirolisi, che potrebbero contribuire ad affrontare il problema dei rifiuti plastici».

Un problema globale, una grande opportunità

La plastica dispersa nell’ambiente rappresenta una delle grandi sfide del nostro tempo. Le microplastiche sono state rilevate nell’acqua, negli alimenti, nell’aria e persino nell’organismo umano.

Ma se il problema è globale, anche la soluzione deve esserlo.

«Se vogliamo risolvere la crisi globale dei rifiuti di plastica, dobbiamo attribuire un valore monetario a quei rifiuti», spiega Guzzi.

Il principio è semplice: creare un sistema in cui raccogliere e recuperare plastica generi un valore economico, incentivando imprese e organizzazioni a intervenire concretamente.

Un modello che trova un terreno favorevole nelle nuove politiche ambientali europee, dalla Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) al regolamento sugli imballaggi (PPWR), che rafforzano, con modalità differenti, le responsabilità delle imprese nella gestione dei rifiuti.

Plastic Credit: quando il rifiuto diventa valore

È proprio qui che entrano in gioco i Plastic Credit, crediti ambientali che possono finanziare e documentare attività di raccolta e riciclo della plastica.

Da una parte le aziende interessate a contribuire alla riduzione del proprio impatto ambientale; dall’altra operatori che raccolgono e recuperano rifiuti plastici. Il Plastic Credit rappresenta lo strumento economico che può collegare queste due realtà.

Nel modello presentato da Corsair, a ogni chilogrammo di plastica recuperata e riciclata secondo le regole del programma corrispondono dieci CSR26 Plastic Credit.

«È un cambiamento di prospettiva», sottolinea Guzzi. «Quello che oggi consideriamo un rifiuto può diventare una risorsa capace di generare attività industriali, occupazione e nuove opportunità economiche».

Il mercato dei Plastic Credit è attualmente prevalentemente volontario, ma l’attenzione delle imprese verso strumenti ambientali misurabili e verificabili è crescente.

Corsair e Control Union: la fiducia al centro

Uno dei passaggi più significativi della presentazione ha riguardato il recente accordo di collaborazione strategica annunciato tra Corsair Group International e Control Union, gruppo internazionale specializzato in servizi di ispezione, verifica e certificazione..

«In un mercato emergente come quello dei Plastic Credit, la fiducia è fondamentale. Non basta dichiarare di aver recuperato plastica: bisogna poterlo dimostrare», evidenzia Guzzi.

Anche la grande finanza guarda ai crediti di plastica

L’interesse per questo settore non riguarda soltanto le aziende del riciclo.

La Banca Mondiale, con Citigroup, hanno realizzato un’operazione obbligazionaria da 100 milioni di dollari collegata a progetti di riduzione dell’inquinamento da plastica e ai crediti di plastica.

Un segnale significativo dell’attenzione che anche la finanza internazionale sta dedicando a questi nuovi strumenti.

La sfida resta ambiziosa, ma il messaggio emerso dall’incontro di Sassari è chiaro:

Non più un rifiuto da smaltire, ma una risorsa da recuperare e trasformare in valore.

Un vero e proprio cambio di paradigma, capace di aprire nuove prospettive per l’ambiente, l’industria e l’economia.