Da “Kraken Mare” a Miles Davis: venerdì 27 novembre il debutto di “di:segni” al Civico di Alghero

La quarta edizione del festival del fumetto di:segni entra nel vivo venerdì 27 novembre, con una prima giornata ricca di incontri aperti al pubblico che si svolgeranno al Teatro civico Gavino Ballero di Alghero. Il programma inaugurale include, inoltre, un appuntamento dedicato alle scuole.

La giornata si aprirà infatti alle ore 10, all’Auditorium di via Malta, con un incontro riservato agli studenti della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo 2. L’archeologo e divulgatore sardo Francesco Bellu, in dialogo con Andrea Pau, presenterà Archeo Tales (BeccoGiallo), collana a fumetti per ragazzi ideata da Emanuele Apostolidis, per la quale Bellu ha svolto il ruolo di consulente scientifico.

Nel pomeriggio il festival si sposterà al Teatro civico per gli eventi aperti al pubblico. Alle 18:30 Massimo Dall’Oglio racconterà Kraken Mare (Star Comics), con la moderazione di David Padovani. Alle 19:15 sarà la volta di Daniel Cuello, che dialogherà con Andrea Pau sul suo volume Stato avanzato (Bao Publishing), un’opera che immagina le difficoltà di una società dopo la caduta di un regime.

Alle 20:30 Paolo Parisi presenterà The Sound of Miles Davis (Coconino Press), graphic novel dedicata alla vita e alle contraddizioni di uno dei più grandi protagonisti della storia del jazz. L’incontro proseguirà alle 21 con una speciale proiezione delle tavole accompagnata dalla musica dal vivo. Sul palco si esibiranno Salvatore Maltana al contrabbasso, Massimo Russino alla batteria, Salvatore Spano al pianoforte e Flavio Boltro alla tromba, in un omaggio alla musica e alla figura di Miles Davis.

Di:segni proseguirà con la sua programmazione, curata dalla direzione artistica di Maria Luisa Perazzona, Emiliano Longobardi ed Elia Cossu, per tutto il fine settimana. Il festival è organizzato dall’Associazione Alghero Fumetto, con la segreteria organizzativa affidata all’Associazione Itinerandia e l’illustrazione grafica firmata da Checco Frongia. Sostengono la manifestazione il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, Fondazione Sardegna, Comune di Alghero, Fondazione Alghero e Camera di Commercio di Sassari attraverso la misura Salude & Trigu.