Da Alghero a Castelsardo, gli alberghi corrono: stagionalità battuta nei mesi di spalla

Un’estate da incorniciare segna il definitivo salto di qualità per l’accoglienza alberghiera del Nord Ovest della Sardegna. Nella sede della Confcommercio di Sassari, Federalberghi ha presentato il report campionario sulle performance registrate tra maggio e settembre 2026. I dati tratteggiano una crescita ormai strutturale e permanente: l’occupazione media delle camere supera l’81,8% (rispetto al 78,9% del 2025 e al 68,9% del pre-Covid 2019), con un tasso di saturazione dei posti letto che sale a quasi il 75%.

A guidare questa trasformazione è la clientela internazionale, diventata l’architrave dell’economia turistica locale con il 72% delle presenze complessive. Un’affluenza estera che ha permesso di allungare la stagione, garantendo alti tassi di riempimento non solo nel picco di agosto, ma soprattutto nei mesi di spalla come maggio, giugno e settembre.

Come ha spiegato Stefano Visconti, presidente di Federalberghi Nord Sardegna, i dati del 2026 confermano la solidità del sistema ricettivo e l’efficacia delle scelte gestionali degli operatori. La vera scommessa che sta procedendo nella giusta direzione è l’estensione dei flussi turistici, affrancando progressivamente il territorio dalla sola dipendenza dall’alta stagione.

L’analisi per aree evidenzia dinamiche positive e strategiche lungo tutto il comparto. Alghero si conferma il motore trainante del territorio in termini di volumi, con un’occupazione media delle camere che vola all’86,06% rispetto all’81,08% del 2025. Qui il peso dei viaggiatori stranieri tocca vette del 77,55%, con punte record tra l’83% e l’84% proprio a maggio e settembre.

Castelsardo si rende invece protagonista di un vero e proprio exploit d’inizio stagione: se la media complessiva si attesta all’84,28%, il dato di maggio evidenzia una crescita di oltre 12 punti percentuali, schizzando al 66,74% rispetto al 54,16% dell’anno precedente grazie alle favorevoli condizioni meteo e al richiamo sui mercati del Centro e Nord Europa.

Infine, il comprensorio del Golfo dell’Asinara e della città di Sassari consolida i risultati raggiunti stabilizzandosi su un’occupazione camere del 75,59%, in netto progresso rispetto al 66,95% del 2022. Anche in quest’area la componente estera cresce in modo significativo, raggiungendo il 61,83% dei pernottamenti totali.