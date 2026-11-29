Cuore e personalità: l’Alghero frena la capolista Ilvamaddalena sul 2-2

Una prova di orgoglio, personalità e grande qualità, capace di esaltare il pubblico delle grandi occasioni accorso sugli spalti del “Mariotti”. Nella gara della 12ª giornata di andata del campionato di Eccellenza, l’Alghero ferma sul 2-2 la capolista solitaria Ilvamaddalena al termine di 90 minuti intensi, vibranti e ricchi di emozioni. Nonostante le diverse e pesanti defezioni con cui mister Mauro Giorico ha dovuto fare i conti, la formazione giallorossa ha tenuto testa alla prima della classe, dimostrando di potersela giocare alla pari con chiunque.

La sfida parte subito in salita per i padroni di casa: al 3’ De Cenco ruba palla al limite dell’area approfittando di un’incertezza di Marcangeli e, con una conclusione defilata da destra, trafigge Giust per lo 0-1. L’Alghero accusa il colpo a freddo e al 7’ rischia ancora sull’incursione da sinistra di Mondino, il cui diagonale viene respinto in corner dalla retroguardia giallorossa. Superato lo sbandamento iniziale, i ragazzi di Giorico si riversano in avanti spinti dal calore del “Mariotti”: al 15’, su calcio piazzato di Bombagi, Alessandro Pinna sfiora la deviazione vincente a tu per tu con Macchi. Al 18’ Alessio Fadda lascia partire un tiro potente dal limite, murato dalla difesa ospite. I giallorossi spingono con insistenza: al 36’ un tiro-cross velenoso di Marcangeli viene deviato in angolo, mentre al 41’ una spettacolare rovesciata di Paolo Pinna da ottima posizione termina sull’esterno della rete.

Nella ripresa l’Alghero rientra sul terreno di gioco con un piglio arrembante e dopo appena due minuti va a un passo dal pareggio con una conclusione di Zirolia dal limite che si impenna e sbatte sulla parte alta della traversa. Al 9’ una bella combinazione tra Sagardia e Zirolia porta quest’ultimo alla conclusione, con la sfera che finisce fuori di poco. Il meritato pareggio giallorosso si concretizza intorno al quarto d’ora: assist perfetto di Fadda per l’inserimento di Sagardia, che supera Macchi con un rasoterra chirurgico e imprendibile per l’1-1. L’Alghero crede nell’impresa e al 24’ sfiora il raddoppio con un’incornata di Virdis, deviata in corner da un grande intervento di Macchi. La gara diventa vibrante e ricca di capovolgimenti di fronte: al 27’ l’Ilvamaddalena si riaffaccia in avanti con Mondino, che salta due avversari e calcia a fil di palo. Due minuti più tardi Alessio Fadda fa esplodere il “Mariotti”: il difensore algherese raccoglie palla al limite dell’area dopo una ribattuta della retroguardia ospite e disegna col sinistro un rasoterra preciso che si infila nell’angolino opposto per il 2-1 giallorosso. La gioia del sorpasso dura però lo spazio di due minuti: al 31’, infatti, gli ospiti riacciuffano immediatamente la parità grazie a un perfetto colpo di testa di De Cenco che fissa il punteggio sul definitivo 2-2.

Al triplice fischio arrivano gli applausi convinti di tutto lo stadio per una squadra generosa e mai doma. Archiviata la battaglia contro la capolista, l’Alghero tornerà in campo domenica prossima, 6 dicembre, per la 13ª giornata di campionato sul campo dell’Usinese.