Crisi voli, Pittalis e Tedde contro Todde: «Fuoco amico dal Pd, preparare subito una soluzione transitoria»

“Quando il segretario regionale del PD Silvio Lai si assume la pesante responsabilità politica di sparare a zero sull’incapacità della presidente Todde di gestire la continuità territoriale e i collegamenti aerei della Sardegna con la terraferma, il segnale è inequivocabile. Non siamo più soltanto di fronte alle critiche dell’opposizione: è il fuoco amico che investe direttamente la Giunta e certifica una crisi ormai evidente anche dentro la stessa maggioranza. Lai chiede di riaprire il confronto con i vettori, ripartire dagli accordi del 6 maggio e trovare una soluzione entro Natale. È la conferma di quanto denunciamo da mesi: la Regione ha sbagliato impostazione, sottovalutato i problemi e perso tempo prezioso”. Lo dichiarano Pietro Pittalis, segretario regionale di Forza Italia, e Marco Tedde, consigliere nazionale del partito.

“Aeroitalia ha formalizzato il recesso sulla Cagliari-Roma Fiumicino, interrompendo le prenotazioni dal 17 maggio 2027, con sei mesi di preavviso. Sulle altre rotte ha più volte minacciato l’interruzione del servizio, richiamando anche l’eccessiva onerosità sopravvenuta prevista dall’articolo 1467 del Codice civile. Contemporaneamente Ryanair prospetta riduzioni dei collegamenti da e per gli aeroporti sardi, contestando la mancata abolizione dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco. Due fronti di crisi che mettono a rischio la mobilità dell’intera Isola”.

“Il rischio è concreto: una rotta già destinata a interrompersi, altre sotto minaccia e possibili tagli nel libero mercato. Sulla Cagliari-Roma incombe il pericolo di un vuoto tra la fine delle prenotazioni di Aeroitalia e l’avvio di una nuova procedura. Su Alghero-Roma e soprattutto su Alghero-Linate le alternative sono tutt’altro che scontate, considerata la limitata disponibilità di vettori potenzialmente interessati”.

Per Pittalis e Tedde non bastano un nuovo bando o ulteriori stanziamenti: occorre una soluzione transitoria preparata subito e con obiettivi precisi. “La Regione convochi immediatamente Aeroitalia, ITA Airways, Ryanair e gli altri vettori potenzialmente interessati, insieme al Ministero e a ENAC, per verificare la disponibilità degli aeromobili e concordare la prosecuzione dei collegamenti a rischio. Sulla Cagliari-Roma bisogna lavorare da subito a un accordo ponte che garantisca i voli nel periodo tra la conclusione dell’attuale servizio e l’avvio della nuova procedura di continuità territoriale. Per Alghero-Roma e Alghero-Linate occorre sondare preventivamente il mercato e individuare operatori alternativi, senza aspettare che le minacce di Aeroitalia si trasformino in interruzioni effettive. Parallelamente, la Regione deve attivare un sistema di sconti diretti ai residenti, attraverso accordi con le compagnie e utilizzando le risorse regionali disponibili, così da garantire tariffe sostenibili anche sulle rotte eventualmente operate in regime di libero mercato. La soluzione va preparata adesso, non quando i biglietti non saranno più acquistabili”.

“I 96 milioni di risorse regionali che la Giunta intende stanziare non possono diventare un alibi né cancellare le responsabilità politiche per una gestione che ha prodotto questa situazione. Le risorse servono, ma occorrono soprattutto competenza, programmazione e capacità negoziale. La presidente Todde si assuma la responsabilità delle proprie scelte e garantisca ai sardi il diritto alla mobilità. Non è accettabile che a pagare il conto degli errori della Regione siano ancora una volta cittadini e imprese, con meno voli, tariffe più alte e il rischio concreto di una Sardegna sempre più isolata”.