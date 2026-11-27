Crisi voli, Cacciotto sollecita lo Stato: «Rimuovere subito l’ostacolo sull’abbattimento delle tasse d’imbarco»

“In uno scenario segnato da forti incertezze, un dato è incontestabile: il Comune di Alghero e il territorio stanno facendo fino in fondo la propria parte per allargare quanto più possibile la stagione. Lo dimostra il lavoro concreto avviato con la Camera di Commercio di Sassari, Sogeaal, le associazioni di categoria, i Comuni del Nord Ovest attraverso il patto “Orizzonte Riviera del Corallo / Alghero All Seasons” e il “Piano Lunga Stagione 2030”, sostenuti anche destinando una quota dell’imposta di soggiorno alla promozione fuori stagione e al rafforzamento delle rotte e delle destinazioni”. Lo afferma il sindaco Raimondo Cacciotto in merito allo scenario venutosi a creare a seguito degli avvisi di Ryanair sull’ipotesi di chiusura dei collegamenti nei mesi di febbraio e marzo e non solo.

Il Sindaco ritiene “che gli sforzi dei territori rischiano di essere vanificati se non si risolve alla radice la crisi del trasporto aereo, che oggi colpisce l’intero sistema economico e comprime il diritto alla mobilità dei sardi. La norma regionale per la disapplicazione invernale dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco resta uno strumento decisivo per rendere competitivi i nostri scali e attrarre collegamenti nei mesi di spalla. Tuttavia, per far entrare in vigore l’abbattimento della tassa finanziata dalla Regione, manca ancora il necessario passaggio legislativo dello Stato”.

“È questo l’ostacolo che va rimosso senza altri rinvii, evitando di subire la pressione di annunci come quello di Ryanair che alimentano allarme e instabilità. Su una partita che riguarda il futuro di Alghero, del Nord-Ovest e dell’intera Sardegna – afferma – non c’è spazio per divisioni o strumentalizzazioni. Serve un’assunzione di responsabilità collettiva: Comuni, Regione e Governo devono sedersi immediatamente attorno a un tavolo per sbloccare l’impasse normativa e rendere finalmente operativi gli interventi già messi in campo. Noi ci siamo e sollecitiamo chiunque ha ruolo nelle istituzioni, ai vari livelli, a convergere verso l’obbiettivo comune e a mettere al centro le necessità del territorio”.