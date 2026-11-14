Crisi della piccola pesca , l’appello di Mulas: «Servono i fondi promessi e un Tavolo Blu»

Il comparto della piccola pesca algherese attraversa una fase di forte criticità tra l’aumento dei costi dei carburanti e l’attesa per le risorse annunciate dalla Regione. A lanciare l’allarme sono gli operatori del settore e Christian Mulas, presidente della Commissione Ambiente dell’Area Marina Protetta – Parco di Porto Conte, che sollecitano l’attuazione degli impegni presi lo scorso 7 febbraio ad Alghero dall’assessore regionale con delega alla Pesca, Francesco Agus. In quell’occasione, durante un incontro pubblico dedicato alle problematiche della piccola pesca costiera, l’esponente della Giunta regionale aveva illustrato il raddoppio dello stanziamento nella Finanziaria regionale 2026, destinato a passare da 100mila a 200mila euro. A distanza di mesi, tuttavia, la categoria lamenta l’assenza di riscontri operativi.

A farsi portavoce del disagio degli operatori è Tullio Esposito, presidente dell’Associazione di pesca Riviera del Corallo: «Noi viviamo il dramma quotidiano di non riuscire più a far quadrare i conti, di non riuscire a chiudere il pranzo con la cena. Non arriviamo a fine mese. Fare il pescatore oggi è diventato estremamente difficile. Ci erano state fatte delle promesse e delle rassicurazioni, ma adesso vogliamo capire quando queste risorse arriveranno concretamente. Non possiamo continuare a lavorare nell’incertezza, mentre i costi aumentano e i nostri guadagni diminuiscono».

Sulla vicenda interviene anche Christian Mulas, evidenziando come i rincari di benzina e gasolio colpiscano piccole imprese familiari radicate sul territorio: «Il comparto della piccola pesca è in grave sofferenza. Il rincaro della benzina e del gasolio sta mettendo in seria difficoltà queste attività, che non sono grandi imprese o grandi pescherecci, ma piccole aziende familiari legate alla pesca tradizionale, con una storia e una presenza profondamente radicate nel nostro territorio. Per queste realtà ogni aumento del carburante si traduce immediatamente in un aggravio economico che rischia di compromettere la stessa possibilità di uscire in mare e continuare a lavorare».

Nel suo intervento, Mulas richiama il percorso costruito negli ultimi quattro anni anche grazie alle risorse delle leggi Omnibus regionali, sottolineando il legame tra la marineria locale e le attività dell’Area Marina Protetta: «Oggi, tuttavia, guardando al futuro, per le annualità 2027, 2028 e 2029 non abbiamo certezze sulle risorse disponibili. Il rischio concreto è quello di interrompere un percorso che ha prodotto risultati importanti, con conseguenze economiche per i pescatori e le loro famiglie, ma anche con ricadute dirette sulle attività del Parco di Porto Conte. La piccola pesca, infatti, non rappresenta soltanto un’attività economica. È anche una presenza fondamentale per la gestione e la tutela dell’Area Marina Protetta».

Attraverso la sinergia con i pescatori, ricorda il presidente della Commissione Ambiente, sono state realizzate attività di monitoraggio e salvaguardia ambientale, oltre a progetti di formazione e sensibilizzazione rivolti alle scuole. «Interrompere questo rapporto significherebbe perdere un patrimonio di collaborazione e conoscenze costruito nel tempo. Sarebbe un danno per i pescatori, per le loro famiglie, per il Parco e per l’intera comunità algherese. Per questo oggi chiediamo certezze. Le promesse e gli annunci devono tradursi in atti concreti, risorse disponibili e strumenti operativi. Non possiamo vivere di promesse, soprattutto dopo le rassicurazioni che lo stesso assessore Agus aveva dato durante l’incontro del 7 febbraio».

In chiusura, Mulas avanza una proposta operativa rivolta all’assessore regionale: «Considerato che lo stesso assessore Agus ha recentemente proposto l’istituzione di un Tavolo Verde per affrontare le problematiche legate al quadro sanitario degli allevamenti, ritengo sia arrivato il momento di istituire anche un Tavolo Blu dedicato alla piccola pesca algherese. Propongo formalmente all’assessore Agus di aprire un confronto istituzionale permanente con le associazioni di categoria, i rappresentanti dei pescatori, il Comune di Alghero, il Parco di Porto Conte e l’Area Marina Protetta. Un tavolo di lavoro che affronti concretamente il rincaro dei carburanti, l’erogazione delle risorse annunciate nella Finanziaria 2026, la programmazione dei finanziamenti per le annualità 2027-2029 e il futuro della piccola pesca tradizionale».

«La piccola pesca non può essere lasciata sola – conclude Mulas –. Difendere i pescatori significa difendere la nostra identità, la nostra economia locale e il futuro del nostro mare. Adesso servono fatti, non altri annunci. Il Tavolo Blu può essere il primo passo per dare risposte concrete a un comparto che non può più aspettare».