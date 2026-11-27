Crisi del trasporto aereo, l’appello di Mario Bruno: «Serve una vertenza Sardegna unita, basta guerre di dichiarazioni»

Di fronte alle criticità che interessano i collegamenti aerei dell’Isola, arriva un invito alla compattezza istituzionale da parte di Mario Bruno, dirigente regionale del Partito Democratico ed ex sindaco di Alghero. «La Sardegna non può affrontare la crisi del trasporto aereo con una guerra di dichiarazioni tra Governo, Regione e compagnie. È il momento dell’unità e della responsabilità», esordisce Bruno in una nota, tracciando un quadro delle principali problematiche aperte: «Tra l’ultimatum di Ryanair, le incertezze sulla continuità territoriale, l’addio annunciato da Aeroitalia e il futuro ancora incerto della Alghero-Milano Linate, non è in discussione il destino di uno scalo, ma la tenuta dell’intero sistema della mobilità aerea sarda».

Per superare l’attuale fase di stallo, l’esponente dem propone l’apertura di un tavolo condiviso che superi gli schieramenti: «Serve una vertenza Sardegna che unisca istituzioni, parlamentari, sindaci, imprese e sindacati, senza guardare al colore politico e senza rimbalzo di responsabilità, attorno a obiettivi chiari: garantire le rotte essenziali, assicurare i collegamenti invernali, diversificare i vettori e ottenere il pieno riconoscimento dei costi dell’insularità».

Nel dettaglio, Bruno individua due priorità operative da affrontare congiuntamente. La prima riguarda la fiscalità aeroportuale: «Sull’addizionale comunale occorre superare subito gli ostacoli normativi che hanno bloccato l’azzeramento nei periodi di bassa stagione: Governo e Regione trovino un’intesa e tutti i parlamentari sardi sostengano una soluzione condivisa. La politica serve a risolvere i problemi, non a complicarli». La seconda riguarda invece l’equilibrio tra i diversi modelli di trasporto: «Continuità territoriale e voli low cost non sono alternative: la prima tutela un diritto dei residenti, i secondi rafforzano connettività, concorrenza, economia e destagionalizzazione. Abbiamo bisogno di entrambe, perché sono complementari».

Infine, la chiusura è affidata a un richiamo diretto ai rappresentanti istituzionali chiamati a interloquire con l’esecutivo nazionale: «La Sardegna parli a Roma con una sola voce, con tutti i parlamentari e con la Giunta Regionale: una voce forte, autorevole e unita, altrimenti le nostre divisioni provocheranno solo disastri».