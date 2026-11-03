Coppa Italia, la Futsal FC Alghero travolge la Babylon 13-3 e vola alle Final Four

Approfittando del turno di sosta in campionato, la Futsal FC Alghero risponde presente nell’ultima e decisiva giornata della fase di qualificazione di Coppa Italia. Sul campo di Usini, la formazione giallorossa ha conquistato il primato nel girone e il pass per le Final Four al termine di un match a senso unico contro i sassaresi della Babylon, superati con un perentorio 13-3.

Una prestazione corale che ha consentito a mister Tente di ruotare l’intero organico e dosare le forze. Ampio spazio è stato concesso ai tanti giovani aggregati alla prima squadra sin dal raduno di settembre, i quali hanno fornito indicazioni positive confermando la crescita del vivaio algherese.

Con questa vittoria la Futsal FC Alghero chiude in vetta il proprio raggruppamento e stacca il biglietto per la fase finale. Il quadro delle quattro semifinaliste si completa così con le tre vincitrici dei gironi (Futsal FC Alghero, Cus Cagliari e SartFut) e la migliore seconda classificata, la Fanni Sassari.

UNDER 19. Nel settore giovanile si registra invece il primo stop stagionale per la selezione Under 19. I giovani giallorossi sono stati superati di misura per 4-3 sul campo del Serrenti al termine di una sfida combattuta fino al fischio finale. Nonostante la sconfitta, la squadra ha mostrato carattere andando a segno con Meloni, Turrini, Abbadi e Ligios in un incontro che rappresenta un utile passaggio di crescita nel percorso di formazione del gruppo.