Coppa Italia Eccellenza, l’Alghero a Santa Teresa per blindare la finale

Novanta minuti di concentrazione, carattere e personalità per completare l’opera e conquistare l’accesso alla finalissima regionale. Domani, mercoledì 25 novembre, con fischio d’inizio fissato alle 14:30 allo stadio “Piero Muntoni” di Santa Teresa Gallura, l’Alghero affronterà i padroni di casa del Santa Teresa nella semifinale di ritorno di Coppa Italia di Eccellenza.

La formazione guidata da mister Mauro Giorico si presenta all’appuntamento forte del prezioso successo per 2-0 maturato due settimane fa nella gara d’andata davanti al pubblico amico, firmato dalle reti di Bombagi e Barboza su rigore. Un margine importante nel computo del doppio confronto, ma che non autorizza alcun calo di tensione: servirà infatti una prestazione attenta, ordinata e solida per contenere la prevedibile spinta offensiva dei galluresi davanti ai propri tifosi.

Capitan Scognamillo e compagni arrivano alla trasferta teresina forti di una striscia positiva lunga e convincente. Con lo stesso atteggiamento, i giallorossi punteranno a onorare al massimo l’impegno di Coppa per regalare alla città un traguardo di prestigio.

La società comunica inoltre che, vista la grande attesa in città e l’elevata richiesta di tagliandi, è già ufficialmente aperta la prevendita per la super sfida della 12ª giornata di campionato, in programma domenica 29 novembre alle 14:30 allo stadio “Mariotti” contro la capolista Ilvamaddalena.

Considerato che gli ingressi saranno contingentati, la dirigenza invita i tifosi ad assicurarsi in anticipo il proprio posto presso il punto prevendita Muglia Gas (in via XX Settembre 157): i biglietti di tribuna sono disponibili al costo di 12 euro per l’intero (over 18) e di 6 euro per il ridotto riservato ai ragazzi dai 16 ai 18 anni. Dato l’alto afflusso previsto e le procedure legate al contingentamento, si raccomanda infine a tutti i sostenitori di presentarsi allo stadio con almeno un’ora di anticipo rispetto al calcio d’inizio, entro le 13:30, così da agevolare le operazioni di controllo ed entrare regolarmente prima del fischio d’inizio.