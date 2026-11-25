L’Alghero scrive una pagina importante della propria stagione e conquista con merito l’accesso alla finalissima regionale di Coppa Italia di Eccellenza. Nella semifinale di ritorno disputata allo stadio “Piero Muntoni” di Santa Teresa Gallura, la formazione guidata da mister Mauro Giorico pareggia 3-3 al termine di un incontro vibrante e ricco di colpi di scena, difendendo con carattere il 2-0 ottenuto all’andata tra le mura amiche.
L’avvio di gara vede i padroni di casa spingere subito con decisione alla ricerca del gol per riaprire la qualificazione, trovando però nei primi minuti un Giust attento a sventare il primo pericolo. Al 32’ il Santa Teresa riesce comunque a sbloccare il punteggio con Salvi Costa, lesto a colpire sugli sviluppi di un calcio d’angolo. La reazione dell’Alghero è immediata e porta la firma di Francisco Sagardia: al 38’ l’attaccante uruguaiano sfrutta un’incomprensione della retroguardia locale siglando l’1-1, per poi ripetersi sul finire della prima frazione con la rete del sorpasso che manda le squadre al riposo sull’1-2.
Nella ripresa i giallorossi sfiorano subito l’allungo con una ghiotta occasione capitata a capitan Scognamillo, ma al 19’ Alluttu approfitta di un’indecisione difensiva per firmare il 2-2. Poco dopo la mezz’ora il Santa Teresa rimette la testa avanti in ripartenza con Siamparelli, riaccendendo le speranze locali nel finale di gara. A ridosso del 90’, però, Virdis chiude definitivamente i conti penetrando con determinazione in area e lasciando partire un destro preciso a fil di palo per il definitivo 3-3, rete che fa esplodere la festa della panchina e dei sostenitori algheresi al seguito.
Archiviato il pass per l’ultimo atto della competizione, per i giallorossi è già tempo di rituffarsi sul campionato: domenica 29 novembre, con fischio d’inizio alle 14:30, al “Mariotti” arriverà la capolista Ilvamaddalena per uno scontro d’alta quota attesissimo. Sull’onda dell’entusiasmo per il traguardo raggiunto, la società chiama a raccolta il pubblico cittadino per riempire gli spalti e sostenere la squadra in uno degli appuntamenti più sentiti della stagione.