“Conversazione su Gaza”: ad Alghero la voce della studentessa palestinese Ghaydaa Kamal Al-Abadsaa

Un’occasione di testimonianza diretta e di solidarietà concreta. Sabato 7 novembre, alle ore 18:30, la biblioteca dell’Obra Cultural di Alghero (via Arduino 44) ospiterà l’incontro pubblico intitolato “Conversazione su Gaza”, organizzato dal gruppo “Alghero per Gaza”.

Ospite principale della serata sarà Ghaydaa Kamal Al-Abadsaa, studentessa palestinese di 24 anni giunta in Sardegna nei mesi scorsi grazie a una borsa di studio universitaria, insieme ad altri giovani provenienti dalla striscia di Gaza.

Ghaydaa, che ha vissuto tutta la sua vita sotto occupazione, condividerà con il pubblico la propria esperienza e i dettagli di un’inchiesta condotta sul campo prima di lasciare la sua terra. Il lavoro di ricerca, incentrato sulle condizioni di vita dei detenuti e delle detenute palestinesi nelle carceri israeliane, è sfociato in una pubblicazione di cui verranno letti alcuni brani nel corso della serata.

L’appuntamento avrà anche una finalità di sostegno concreto: durante l’incontro verrà promossa una raccolta fondi destinata all’acquisto di una tenda e di beni di prima necessità per permettere alla famiglia della studentessa di ripararsi dal freddo e dalle piogge invernali.

Per informazioni e dettagli sull’iniziativa è possibile contattare gli organizzatori all’indirizzo e-mail: algheropergaza@gmail.com.