Controlli notturni tra Porto Torres, Sorso e Sennori: sei segnalati per droga e veicoli sequestrati

Giro di vite dei Carabinieri sulle strade della Romangia e del Golfo dell’Asinara. Nella notte tra sabato 21 e domenica 22 novembre, i militari della Compagnia di Porto Torres hanno messo in campo un servizio straordinario di controllo del territorio che ha interessato i comuni di Porto Torres, Sorso e Sennori.

L’operazione, condotta dalle pattuglie del Nucleo Operativo e Radiomobile con il supporto delle Stazioni locali, ha puntato a presidiare le aree più frequentate della movida e le principali arterie stradali, con l’obiettivo di prevenire i reati e arginare le condotte di guida pericolose.

Il bilancio dell’attività conta 85 persone identificate e 41 veicoli passati al setaccio. Sul fronte del contrasto agli stupefacenti, sei persone sono state trovate in possesso di modiche quantità di hashish, marijuana e cocaina e sono state segnalate alla Prefettura come assuntori.

Non sono mancate le sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della strada: due automobilisti sono stati multati per mancanza di copertura assicurativa e omessa revisione periodica, infrazioni per le quali è scattato immediatamente il sequestro amministrativo dei mezzi.

L’operazione rientra nel piano di prevenzione dell’Arma volto a sensibilizzare, soprattutto nei fine settimana, sui rischi legati alla guida in stato di alterazione: mettersi al volante dopo aver assunto alcol o droghe compromette i riflessi e mette a repentaglio non solo la propria incolumità, ma quella di tutti gli utenti della strada.