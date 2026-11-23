Contro lo spopolamento la parola passa ai ragazzi: ad Alghero parte “Sardinia Peace Island”

I ragazzi e le ragazze di Alghero saranno coinvolti nella stesura di proposte che andranno a rafforzare gli strumenti di programmazione che la città sta sviluppando, in accordo con l’amministrazione comunale. È la novità della nuova edizione di “Sardinia Peace Island – Building Peace, Growing Futures”, il progetto promosso dal Comune di Alghero con l’associazione Rumundu, presentato questa mattina a Porta Terra dal Sindaco Raimondo Cacciotto con l’Assessora alla Cultura Raffaella Sanna, da Stefano Cucca, Fondatore e ideatore del progetto per l’associazione Rumundu. Presenti il dirigente scolastico Angelo Parodi e la rappresentante del Istituto Fermi, Licia Masia.

Il percorso parte dall’ascolto. Tutti gli studenti delle classi quinte degli istituti superiori della città saranno invitati a rispondere a un questionario anonimo sul tema dello spopolamento: cosa pensano di fare dopo il diploma, perché si parte, a quali condizioni si resta o si torna. I risultati saranno consegnati all’amministrazione comunale e restituiti pubblicamente alla città.

Dai dati si passerà alle proposte. Una classe quarta per ogni istituto lavorerà sui risultati in un hackathon – una vera e propria maratona di progettazione – e fino a 120 studenti seguiranno per sei mesi un percorso di progettazione, con gli strumenti con cui si costruiscono i progetti europei, per trasformare le idee in interventi concreti di sviluppo locale e cooperazione. Il risultato sarà un contributo dei giovani agli strumenti di programmazione della città.

Il progetto non nasce oggi. Arriva da anni di lavoro con le scuole del territorio e dal programma MediterranEU – Giovani che cambiano il mondo. Nella scorsa annualità ad Alghero erano previsti 40 partecipanti e ne sono stati coinvolti 80. Quest’anno il salto è di metodo: dal progetto formativo agli strumenti di programmazione della città.

«Una città che vuole trattenere i suoi giovani deve prima di tutto ascoltarli», dichiara il Sindaco Raimondo Cacciotto. «Con questo progetto chiediamo ai ragazzi di Alghero di dirci che città vogliono, e ci impegniamo a portare le loro risposte dentro le scelte dei prossimi anni. Per questo bisogna mettere al centro fiducia ed esperienza, due concetti in grado di contribuire alla formazione dei nostri giovani. Lo spopolamento – aggiunge – si legge nei numeri, ma si capisce solo parlando con chi sta decidendo se restare o partire. Casa, spazi, mobilità, lavoro: avere la voce di un’intera generazione su questi temi ci aiuta a pianificare meglio.»

«Lo scorso anno abbiamo visto cosa succede quando si dà fiducia ai ragazzi: i partecipanti sono stati il doppio del previsto», afferma Raffaella Sanna, assessora alla Cultura, innovazione e conoscenza. «Per questo abbiamo voluto fare un passo in più. Il loro lavoro non resta un esercizio: diventa un contributo agli strumenti con cui la città programma il proprio futuro.»

«I ragazzi hanno idee chiare e chiedono solo di essere presi sul serio», conclude Stefano Cucca, fondatore di Rumundu. «Ringraziamo il Comune di Alghero, che ha scelto di farlo fino in fondo.»

Alghero e il Mediterraneo. La nuova annualità apre anche la dimensione internazionale del progetto. Ai tavoli di lavoro parteciperanno studenti internazionali che vivono e studiano nel nord Sardegna, alcuni dei quali provengono da Paesi segnati da conflitti. Lavoreranno insieme ai coetanei algheresi su una domanda comune: cosa rende un territorio un luogo in cui un giovane può costruire il proprio futuro, per chi ci è nato e per chi ci arriva.

I progetti in Europa. Come ogni anno, i progetti migliori saranno presentati alle istituzioni europee a Bruxelles, dove a ottobre 2026 sono stati accolti i partecipanti della scorsa annualità.

Sardinia Peace Island. “Sardinia Peace Island – Building Peace, Growing Futures” è il progetto di Rumundu, avviato nel 2025 con la Regione Autonoma della Sardegna, che punta a fare dell’isola un laboratorio di cooperazione, formazione e sviluppo nel Mediterraneo. Oltre ad Alghero aderiscono i Comuni di Sassari, Olbia e Nuoro. Rumundu è un’associazione di promozione sociale fondata nel 2013, con sedi a Sassari e Cagliari.