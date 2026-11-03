Contributo affitti ad Alghero, riaperti i termini per completare le domande

Il Settore 3 Politiche Sociali e Qualità della vita ha disposto la riapertura dei termini per la presentazione delle integrazioni documentali, delle opposizioni e delle osservazioni relative all’elenco provvisorio degli ammessi al contributo ai canoni di locazione. La data stabilita per l’adempimento è stata fissata al 15 novembre 2026. Il riferimento è all’elenco provvisorio degli ammessi ai benefici, pubblicato e ratificato il 22 ottobre scorso.

La riapertura dei termini è finalizzata a consentire ai richiedenti le cui istanze risultano ammesse con riserva di completare la documentazione richiesta e a premettere la presentazione di eventuali osservazioni avverso all’istruttoria. La documentazione potrà essere presentata esclusivamente attraverso lo Sportello Telematico Polifunzionale, sezione “Comunicare con l’Amministrazione” accessibile d sito istituzionale del Comune di Alghero. Gli uffici informano che la riapertura dei termini riguarda esclusivamente le domande già presentate e non consente la presentazione di nuove istanze di contributo.