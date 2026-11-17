Continuità territoriale, Tedde: «La Regione attende, ma abbiamo una canna di fucile alla tempia»

«Le rassicurazioni dell’assessora regionale ai Trasporti Barbara Manca non risolvono la crisi della continuità territoriale. Dire che Aeroitalia non ha ancora formalizzato la disdetta e che la Regione attende le risorse ministeriali è come avere una canna di fucile puntata alla tempia e limitarsi a dire che il colpo non è ancora partito. La presidente Todde continua a non affrontare concretamente il problema e non spiega quali iniziative intenda assumere per salvaguardare i collegamenti della Sardegna».

A sostenerlo è Marco Tedde, già sindaco di Alghero e consigliere nazionale di Forza Italia, che interviene sulle criticità legate al trasporto aereo isolano: «Aeroitalia ha manifestato la volontà di lasciare alcune rotte, denunciando l’aumento straordinario dei costi del carburante e l’insostenibilità economica del servizio. I sei mesi di preavviso non garantiscono la continuità dei collegamenti. La Regione deve chiarire quali soluzioni sta preparando, con quali risorse e con quali tempi».

L’esponente azzurro entra poi nel merito degli strumenti giuridici e contrattuali: «Anche l’applicazione dell’articolo 1467 del Codice civile avrebbe dovuto essere approfondita tempestivamente. La norma disciplina la risoluzione dei contratti a esecuzione continuata o periodica quando eventi straordinari e imprevedibili determinano un’eccessiva onerosità della prestazione, oltre la normale alea contrattuale. Non significa che la risoluzione sia automatica, ma che la Regione avrebbe dovuto verificare attentamente il bando, gli obblighi del vettore e gli strumenti per un eventuale riequilibrio delle condizioni economiche».

Tedde richiama inoltre l’attenzione sulle recenti strategie commerciali della compagnia aerea: «C’è poi un ulteriore segnale che non può essere sottovalutato. L’amministratore delegato di Aeroitalia, Gaetano Intrieri, sui social annuncia il potenziamento dei collegamenti da Comiso e conclude con una frase eloquente: “Aeroitalia, con il cuore in Sicilia”. Mentre la Sardegna si interroga sul futuro delle proprie rotte, la compagnia annuncia nuove prospettive di sviluppo in Sicilia. È un segnale che dovrebbe indurre la presidente Todde ad alzare immediatamente il livello di attenzione».

Non manca una stoccata sull’attività dell’assessorato al Lavoro: «Appare inoltre paradossale che l’assessora al Lavoro Desirè Manca abbia celebrato con grande enfasi un corso per assistenti di volo organizzato da Aeroitalia e sostenuto dalla Regione attraverso voucher agli studenti, mentre la stessa compagnia mette in discussione la propria permanenza sulle rotte sarde».

Tedde conclude con un appello diretto ai vertici della Giunta: «La presidente esca dal silenzio e chiarisca se ha davvero in mano il bandolo della matassa. Smetta di trastullarsi con questioni che poco hanno a che vedere con la soluzione di questa emergenza e dica quali iniziative sta assumendo con il vettore e con il Governo. I sardi hanno diritto a collegamenti certi per raggiungere il continente per motivi di salute, lavoro e studio. La continuità territoriale non si garantisce con le rassicurazioni: servono decisioni, risorse e una strategia concreta. Altrimenti il rischio di isolamento diventerà una realtà che pagheranno ancora una volta i cittadini sardi».