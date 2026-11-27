Continuità territoriale, Pais dopo lo stop alle prenotazioni di Aeroitalia: «Rischio isolamento per la Sardegna»

Si aggrava il quadro dei collegamenti aerei da e per l’Isola. A lanciare l’allarme sulle ripercussioni legate alle scelte dei vettori sulla continuità territoriale è Michele Pais, che interviene con una nota dura nei confronti dell’amministrazione regionale dopo la chiusura delle prenotazioni da parte di Aeroitalia sulla tratta tra Cagliari e Roma Fiumicino a partire dal 16 maggio 2027.

«Aeroitalia ufficializza l’uscita dalla continuità territoriale. La compagnia aerea ha infatti chiuso le prenotazioni per i voli tra Cagliari e Roma Fiumicino, in entrambe le direzioni dal 16 maggio 2027. La chiusura delle vendite rende concreto il rischio che la principale rotta della continuità territoriale sarda resti senza un vettore», dichiara Pais, puntando il dito contro l’esecutivo regionale: «Il disastro dei trasporti della Giunta Todde prende forma sulla rotta più importante della Sardegna. La chiusura delle prenotazioni è il risultato di una gestione fallimentare della continuità territoriale da parte dell’assessora Barbara Manca».

Secondo l’esponente politico, le criticità rischiano di estendersi rapidamente anche agli altri scali dell’Isola, a partire dal Riviera del Corallo, aggravando una situazione già resa complessa dalle valutazioni delle compagnie low cost per i mesi invernali. «Lo stesso rischio riguarda l’Alghero–Roma Fiumicino e la Cagliari–Milano Linate, le altre due rotte che Aeroitalia ha già indicato di voler lasciare. Nel frattempo Ryanair valuta di sospendere tutti i voli da e per Alghero e Olbia a febbraio e marzo», osserva Pais, evidenziando le ricadute sul comparto economico e turistico: «La Sardegna si ritrova così con i collegamenti a rischio su due fronti e con gli operatori economici che devono programmare la prossima stagione senza sapere su quali voli potranno contare. Non abbiamo mai vissuto un’incertezza di queste proporzioni».

Da qui l’appello diretto alla presidente della Regione affinché apra immediatamente un confronto istituzionale a livello nazionale per scongiurare interruzioni del servizio. «Alessandra Todde assuma in prima persona la responsabilità della gestione della crisi. Chieda subito al ministro Matteo Salvini di convocare un tavolo con il Ministero dei Trasporti, la Regione, l’ENAC e Aeroitalia, per garantire i collegamenti e le tariffe agevolate senza interruzioni», conclude Pais, invocando una tregua politica sul tema: «Cerchi la massima unità di tutte le forze politiche sarde. Prima salviamo il diritto alla mobilità dei sardi. Poi faremo i conti con le responsabilità politiche».