Continuità territoriale, Pais: «A Roma solo una tregua, nessuna soluzione sul caro carburante»

«L’incontro tra Aeroitalia e le assessore Desirée Manca e Barbara Manca si è svolto in un clima cordiale ed è positivo che il dialogo sia ripreso. Finalmente si è abbandonato l’atteggiamento muscolare e dannoso che aveva contraddistinto le azioni della Regione. Ma, al netto di ciò, per quanto emerso dal vertice le posizioni di Regione e compagnia restano distanti e allo stato inconciliabili. Sul nodo del caro carburante non credo sia emersa una proposta che consenta ad Aeroitalia di proseguire il servizio fino alla naturale scadenza del contratto».

Così Michele Pais commenta l’esito del confronto romano sui trasporti aerei, richiamando entrambe le parti alle proprie responsabilità nei confronti dell’utenza.

«Finché il rapporto è in corso – prosegue Pais – Regione e Aeroitalia hanno il dovere di agire con lealtà reciproca e di rispettare gli impegni assunti verso i passeggeri. La Regione usi il clima disteso appena ritrovato per individuare una soluzione concreta che consenta alla compagnia di garantire i voli per tutta la durata del contratto. È su questo che si misurerà il reale risultato del confronto. Per il momento, invece, non c’è nulla che metta davvero al sicuro la continuità territoriale».