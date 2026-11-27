Continuità territoriale e caso Ryanair, Forza Italia attacca la Giunta Todde

“La presidente Todde si assuma le proprie responsabilità: la crisi del trasporto aereo in Sardegna è il risultato di una politica senza una strategia e senza un piano alternativo. Aeroitalia rinuncia a tre rotte della continuità territoriale, Ryanair minaccia di sospendere tutti i voli da e per Alghero e Olbia a febbraio e marzo 2027. La Giunta non può continuare a rincorrere le emergenze e a scaricare sui sardi le conseguenze delle proprie scelte”. Lo dichiarano il segretario regionale di Forza Italia, Pietro Pittalis, e il consigliere nazionale Marco Tedde.

“Il Natale è salvo, ma dopo l’Epifania il Nord Sardegna rischia di perdere tutti i collegamenti Ryanair. Nel frattempo, la continuità territoriale è già in crisi. Due emergenze che rischiano di sommarsi e che dimostrano quanto sia fragile il sistema costruito dalla Giunta Todde. Non siamo di fronte a episodi isolati, ma al fallimento di una politica dei trasporti incapace di programmare e di affrontare gli imprevisti”.

“Anche sulla vicenda dell’addizionale municipale la presidente Todde deve chiarire le responsabilità della Regione. Ryanair sostiene che l’abolizione dell’imposta, attesa da novembre, non sia ancora operativa. La Giunta spieghi quali atti manchino e perché non siano stati adottati in tempo. Se la misura era stata concordata, perché non è stata resa effettiva? I sardi hanno diritto a risposte precise, non all’ennesima giustificazione”.

“Chiediamo alla Giunta di convocare immediatamente un tavolo con il Governo, il Ministero dei Trasporti, i gestori aeroportuali e le compagnie interessate. L’obiettivo deve essere scongiurare la cancellazione dei voli e ottenere impegni concreti sulla programmazione invernale. Non bastano interlocuzioni e dichiarazioni d’intenti: servono collegamenti garantiti, tempi certi e responsabilità definite”.

“Sul fronte della continuità territoriale, la Regione deve predisporre un piano di emergenza per assicurare i collegamenti da Cagliari e Alghero in caso di ritiro di Aeroitalia. Verifichi subito con il Ministero quali procedure possano essere attivate per individuare vettori disponibili al subentro. Non è accettabile che una compagnia rinunci e la Regione si ritrovi senza una soluzione”.

“Prima di impegnare altri 96 milioni di euro per il nuovo bando, la Giunta deve spiegare come sono state calcolate le risorse e perché il modello proposto dovrebbe funzionare meglio di quello attuale. Occorre correggere le criticità, adeguare frequenze e costi alla domanda reale e garantire strumenti di intervento in caso di rinuncia di un vettore. Altrimenti si rischia di spendere ancora denaro pubblico per riproporre gli stessi problemi”.

“Il punto politico è semplice: la presidente Todde deve smettere di inseguire le emergenze e cominciare a governare. La continuità territoriale non è una concessione delle compagnie aeree, ma un diritto dei sardi. Forza Italia chiede un piano immediato per salvare i collegamenti e una strategia strutturale per garantire la mobilità dell’Isola. Se la Regione non è in grado di assicurare né l’uno né l’altra, Todde deve spiegare ai cittadini perché e assumersene la responsabilità politica”.