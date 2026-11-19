Scongiurato lo stop immediato ai collegamenti aerei da e per l’Isola. Dal vertice svoltosi a Roma tra i vertici di Aeroitalia e la delegazione della Regione Sardegna emerge l’intesa per avviare un gruppo di lavoro comune, superando così la scadenza del 15 gennaio 2027 precedentemente indicata dal vettore per il disimpegno dalle rotte agevolate.
L’incontro, caratterizzato da un clima collaborativo, ha permesso di spostare il confronto su un piano tecnico per affrontare l’aumento dei prezzi del cherosene, voce che pesa in modo rilevante sulla sostenibilità economica del servizio pubblico.
Nei prossimi giorni i tecnici delle due parti torneranno a riunirsi per individuare misure condivise in grado di garantire la regolarità dei trasporti, assicurando al contempo il rispetto delle tempistiche stabilite dalle normative comunitarie.