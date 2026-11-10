Continuità territoriale a rischio, FdI Alghero: «La Giunta Todde ha fallito, Cacciotto ne chieda le dimissioni»

La crisi della continuità territoriale aerea e l’annuncio da parte della compagnia Aeroitalia di una possibile interruzione anticipata dei collegamenti scatenano la reazione politica del coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia Alghero, che interviene con una nota ufficiale attaccando la Giunta regionale guidata da Alessandra Todde e il sindaco della città catalana, Raimondo Cacciotto.

«Siamo arrivati al punto di non ritorno», affermano gli esponenti locali di Fratelli d’Italia. «Aeroitalia annuncia di poter interrompere anticipatamente i collegamenti in continuità territoriale, mentre la Giunta Todde continua a dimostrare tutta la propria inadeguatezza nella gestione di uno dei servizi più importanti per i sardi. Non siamo più davanti a semplici ritardi, promesse mancate o problemi amministrativi. Siamo davanti al rischio concreto che un’intera Isola perda collegamenti aerei essenziali, con conseguenze gravissime per cittadini, lavoratori, studenti e imprese».

Nel loro intervento, i rappresentanti dei meloniani evidenziano la misura adottata dall’esecutivo nazionale per far fronte ai costi del settore. «Nel frattempo, dal Governo Meloni arriva una risposta concreta: il Consiglio dei ministri ha approvato uno stanziamento fino a 10 milioni di euro, attraverso il decreto-legge Infrastrutture, per sostenere la continuità territoriale e fronteggiare il caro carburante. Un intervento importante che dimostra l’attenzione del Governo nazionale verso il diritto alla mobilità dei sardi. Ma non può essere sempre il Governo Meloni a dover intervenire per fronteggiare le emergenze della Sardegna. La Regione ha il dovere di assumersi le proprie responsabilità e dare risposte concrete alle compagnie e ai cittadini».

La critica del partito si concentra poi sulla gestione della delega ai trasporti da parte dell’amministrazione regionale. «La continuità territoriale è un diritto, non una concessione della Giunta regionale», prosegue il comunicato. «Eppure, sotto la guida di Alessandra Todde, è diventata il simbolo di un fallimento politico e amministrativo senza precedenti».

Infine, la nota di Fratelli d’Italia chiama in causa direttamente il primo cittadino di Alghero. «E in tutto questo, cosa intende fare il sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto? Dopo mesi di annunci, rassicurazioni e risultati inesistenti, crediamo che Cacciotto non abbia più nulla da chiedere alla presidente Todde, se non una cosa: le sue dimissioni. Il sindaco abbia almeno una volta il coraggio di anteporre gli interessi degli algheresi agli equilibri politici della propria maggioranza. Alghero non può continuare a pagare il prezzo dell’incapacità della Regione, né può permettersi un’amministrazione comunale che rimanga politicamente subalterna a chi sta mettendo a rischio il futuro dei collegamenti aerei».

Il coordinamento di Fratelli d’Italia Alghero conclude chiedendo al primo cittadino una netta presa di posizione: «Cacciotto scelga da che parte stare: dalla parte di Alghero o dalla parte della Todde. Perché quando un governo regionale non riesce neppure a garantire certezze su un diritto fondamentale come quello alla mobilità, il problema non è più trovare l’ennesima giustificazione. Il problema è che chi governa ha dimostrato di non essere all’altezza. E deve assumersene le conseguenze politiche».