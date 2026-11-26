Continuità, si inceppa l’iter d’urgenza in Consiglio regionale: il centrodestra chiede un passo indietro ai Trasporti

Si fa in salita il percorso in Consiglio regionale per sbloccare in tempi brevi le risorse d’emergenza destinate a mettere in sicurezza i collegamenti aerei con la Sardegna. Il nodo riguarda l’accesso alla corsia preferenziale regolamentare: per portare la variazione di bilancio direttamente al voto dell’Assemblea, bypassando l’esame preliminare nelle commissioni, è indispensabile il consenso unanime di tutti i capigruppo. Un’intesa che fino a poche ore fa sembrava a portata di mano, ma che ora subisce una brusca battuta d’arresto.

A sbarrare la strada è l’opposizione di centrodestra, in particolare Fratelli d’Italia, che respinge l’ipotesi di accelerare l’iter legislativo senza una chiara svolta politica da parte dell’esecutivo guidato da Alessandra Todde. Per sbloccare la procedura d’urgenza su una manovra che supera i 90 milioni di euro, la minoranza chiede infatti un’assunzione di responsabilità sulla gestione del bando per la continuità territoriale, ponendo sul tavolo la richiesta di un passo indietro da parte dell’assessore regionale ai Trasporti.

Secondo lo schieramento d’opposizione, la maggioranza di centrosinistra avrebbe ignorato i rilievi tecnici sollevati nei mesi scorsi, esponendo ora l’Isola al rischio concreto di restare priva di rotte garantite nel giro di poche settimane. Da qui la decisione di frenare sulla corsia veloce e riportare il provvedimento nei binari ordinari del confronto consiliare: una manovra finanziaria così rilevante, è la linea del centrodestra, impone un approfondimento puntuale nelle sedi deputate e non può essere approvata sotto la sola spinta dell’emergenza.