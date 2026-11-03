Continuità, Forza Italia: «Allarme inascoltato sul caro carburante, ora un piano straordinario»

L’annuncio della compagnia Aeroitalia di voler concludere entro gennaio 2027 il rapporto con la Regione Sardegna sulle rotte in continuità territoriale Cagliari-Fiumicino, Olbia-Fiumicino e Olbia-Linate riaccende lo scontro politico. Sul tema intervengono Pietro Pittalis, segretario regionale di Forza Italia, e Marco Tedde, già sindaco di Alghero e consigliere nazionale del partito, che attribuiscono la situazione attuale a «mesi di ritardi e inadeguatezza politica» da parte dell’esecutivo regionale.

Secondo quanto evidenziato dai due esponenti di Forza Italia, il problema dell’aumento dei costi del carburante era stato sollevato già nei mesi scorsi: «Già a maggio Forza Italia aveva avvertito che l’impennata del costo del carburante avrebbe potuto compromettere la sostenibilità del servizio. Todde e Manca avevano respinto quelle preoccupazioni», affermano Pittalis e Tedde, sostenendo che la Giunta abbia «sottovalutato l’allarme» e «liquidato come fake news le denunce».

Entrando nel merito del confronto con il vettore, gli esponenti azzurri sottolineano l’impatto della crisi sui diritti dei cittadini: «Non siamo davanti a una semplice controversia commerciale, ma a un problema che riguarda il diritto dei sardi a collegamenti affidabili. La Giunta ha avuto mesi per affrontarlo, ma tra annunci e promesse di risorse non è arrivata a una soluzione. I 10 milioni annunciati non hanno prodotto una risposta efficace e il vettore dichiara di non avere più le condizioni economiche per proseguire».

Nel documento inviato alla stampa viene richiamato anche il quadro normativo di riferimento e le procedure che la Regione avrebbe dovuto seguire: «Anche gli strumenti individuati richiedevano una valutazione tecnica tempestiva. Il D.M. 213 prevede l’adeguamento delle tariffe al costo del carburante, ma soltanto dal terzo anno di applicazione degli oneri. La Regione avrebbe dovuto attivarsi con MIT ed ENAC, verificando tutte le alternative, compresa una modifica del quadro ministeriale. I ristori, soprattutto per le rotte senza compensazione, richiedevano invece una rigorosa verifica di compatibilità con le regole europee. Non si può improvvisare su una materia così delicata».

Sotto il profilo privatistico e contrattuale, Pittalis e Tedde citano inoltre i riferimenti codicistici legati all’eccessiva onerosità sopravvenuta: «L’articolo 1467 del Codice civile consente di chiedere la risoluzione del contratto quando eventi straordinari e imprevedibili rendono eccessivamente onerosa la prestazione. Spetterà alle sedi competenti verificarne i presupposti. La Regione, però, avrebbe dovuto cercare per tempo un riequilibrio delle condizioni contrattuali, anziché limitarsi a richiamare gli obblighi del vettore».

A fronte del quadro delineato, i rappresentanti di Forza Italia rivolgono un sollecito formale alla presidente Alessandra Todde e all’assessora ai Trasporti Barbara Manca affinché venga predisposto un piano straordinario di salvaguardia delle tratte.

Tra le azioni richieste figurano la convocazione di un tavolo con Aeroitalia, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed ENAC, il coinvolgimento della Commissione europea e l’individuazione di risorse certe e soluzioni operative per assicurare la prosecuzione dei voli anche nell’eventualità di un’interruzione del rapporto con la compagnia, includendo specifiche tutele per i passeggeri.

«La Sardegna non può perdere collegamenti essenziali per l’incapacità della Giunta di gestire una crisi annunciata», concludono Pietro Pittalis e Marco Tedde. «La continuità territoriale è un diritto: la Regione ha il dovere di garantirla con decisioni concrete, non con nuovi annunci. Todde assuma le proprie responsabilità. I sardi non possono pagare il prezzo di mesi di sottovalutazioni e ritardi».