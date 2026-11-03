Continuità e trasporti, Langella: «Studiare la nascita di una compagnia aerea regionale sarda»

Sul fronte della continuità territoriale aerea interviene Gianfranco Langella. L’analisi parte dalle recenti criticità del settore e dall’ipotesi di disimpegno da parte dei vettori operativi sulle rotte sarde: «Aeroitalia annuncia la possibile uscita dalla continuità territoriale, denunciando 18,4 milioni di euro di maggiori costi dovuti soprattutto all’aumento del carburante, a fronte di compensazioni che, secondo quanto riferito dalla compagnia, Regione ed ENAC avrebbero quantificato in circa 2,6 milioni», dichiara Langella, evidenziando inoltre come «la Regione aveva annunciato uno stanziamento di circa 20 milioni di euro da ripartire tra Aeroitalia e ITA Airways, risorse che, secondo il vettore, non sarebbero ancora state erogate».

Di fronte alle problematiche legate al costo del carburante, Langella sollecita una riflessione strutturale: «La Sardegna non chiede privilegi, ma pretende il diritto di essere collegata al resto della propria Nazione. E forse è arrivato il momento di costruire una nostra compagnia aerea regionale con bandiera sarda».

Entrando nei dettagli operativi, Langella evidenzia come nell’isola esista già un punto di partenza: «Esiste già una piccola realtà aeronautica con due velivoli sotto i 19 posti, operativa fuori dall’isola ma iscritta alla Camera di Commercio in Sardegna. Un’esperienza che dimostra come esistano realtà dalle quali poter partire».

Per quanto riguarda il modello d’esercizio e la scelta degli aeromobili, la proposta si orienta verso vettori turboelica: «Non dobbiamo necessariamente pensare ad aeromobili da oltre 100 posti. Una flotta di ATR 72, velivoli turboelica con una capacità generalmente compresa tra 66 e 72 passeggeri, secondo la configurazione, potrebbe rappresentare una soluzione interessante. Sono aeromobili progettati per collegamenti regionali, con consumi generalmente inferiori rispetto ai jet comparabili e costi operativi potenzialmente più sostenibili».

Un ulteriore elemento del piano di sostenibilità economica riguarda la movimentazione merci: «Un aereo non produce ricavi soltanto attraverso i passeggeri. Esistono anche le stive per il trasporto delle merci, dei prodotti sardi e delle spedizioni commerciali. Un’opportunità economica da valutare attentamente, considerando le capacità di carico e le caratteristiche delle rotte».

Secondo Langella, la Regione Sardegna possiede le potenzialità per promuovere un’iniziativa di questo tipo coinvolgendo investitori e professionisti: «Naturalmente servono uno studio di fattibilità, un piano industriale serio, capitali, autorizzazioni e competenze. Ma sono convinto che sia possibile».

Il tema della mobilità viene posto come priorità per la tenuta economica dell’isola, richiamando anche gli insegnamenti dell’imprenditore sardo Moreno Cecchini («Senza trasporti efficienti non esiste sviluppo e senza collegamenti non può esserci una vera crescita economica»): «C’è una cosa che non dobbiamo mai dimenticare: le nostre strade sono le navi e gli aerei. Sono gli unici collegamenti fisici che abbiamo con il resto d’Italia e del mondo. Se queste strade non funzionano, l’economia di un intero territorio rischia di crollare in un attimo».

Da qui il richiamo diretto alle responsabilità delle istituzioni centrali: «Ed è proprio su questo principio che lo Stato italiano deve assumersi pienamente le proprie responsabilità. Se siamo parte della Nazione italiana, lo Stato deve garantire che le nostre strade funzionino. La continuità territoriale non può essere considerata soltanto un problema di bilanci o di convenienza economica delle compagnie aeree. La continuità territoriale è un diritto, non un favore. Il costo necessario per garantirla deve essere sostenuto attraverso finanziamenti pubblici adeguati e stabili».

A supporto della tesi viene citato il modello della vicina isola francese: «Guardiamo alla vicina Corsica, dove la continuità territoriale beneficia di importanti finanziamenti pubblici. Un’isola con meno della metà degli abitanti della Sardegna e quattro aeroporti, contro i nostri tre principali scali commerciali. Un confronto che merita un approfondimento anche sul numero dei voli giornalieri e sulle risorse destinate ai collegamenti».

«Siamo cittadini italiani a tutti gli effetti», prosegue Langella. «Lo Stato realizza e mantiene strade, autostrade, ponti e ferrovie per garantire la mobilità. Per noi sardi, quella stessa funzione viene svolta dalle navi e dagli aerei. Non chiediamo trattamenti di favore, ma le stesse opportunità di muoverci, lavorare, studiare, curarci e sviluppare la nostra economia».

A fondamento della proposta, Langella richiama i suoi trascorsi professionali e di rappresentanza: «Parlo da ex tecnico specializzato nei simulatori di volo di Alitalia, con una lunga esperienza nel settore aeronautico e un percorso maturato anche nell’ambito sindacale dei trasporti. Diversi anni fa avevo già lavorato a un progetto per la costituzione di una compagnia aerea insieme a un gruppo di professionisti qualificati: piloti, tecnici aeronautici, commercialisti e manager del settore. Oggi sono pronto a mettere nuovamente a disposizione le mie conoscenze, la mia preparazione e l’esperienza maturata».

L’iniziativa vedrà a breve un momento di dibattito pubblico: «A breve organizzerò un convegno dedicato alla possibilità di costituire una compagnia aerea regionale sarda. Inviterò esperti del settore aeronautico, piloti, tecnici, professionisti della gestione aeroportuale, economisti, commercialisti e imprenditori, per confrontarci sulle reali possibilità di realizzazione del progetto».

L’obiettivo dell’incontro sarà «valutare anche la nascita di un comitato costituente per una futura compagnia aerea sarda di bandiera, capace di riunire competenze, idee e risorse per sviluppare un piano industriale concreto e sostenibile».

«Non voglio che questa rimanga soltanto una proposta sulla carta», conclude Langella. «Una compagnia sarda non significherebbe sostituirsi alle responsabilità dello Stato, ma potrebbe diventare uno strumento importante per rafforzare i nostri collegamenti, valorizzare le professionalità del territorio e sostenere la nostra economia. Non dobbiamo limitarci a chiedere chi continuerà a volare per la Sardegna. Dobbiamo iniziare a chiederci perché non possiamo essere noi sardi a far volare la Sardegna. Facciamolo insieme, unendo le nostre forze, le nostre competenze e la volontà di costruire qualcosa di importante per la nostra terra. Perché le nostre strade sono il mare e il cielo. E nessuno deve permettersi di chiudercele».