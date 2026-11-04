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Continuità aerea e corsi Aeroitalia, Tedde: «Dalla Giunta Todde una contraddizione evidente»

Mentre la compagnia aerea Aeroitalia annuncia l’intenzione di interrompere i collegamenti in continuità territoriale con la Sardegna, l’assessora regionale del Lavoro, Desirè Manca, ha presenziato a Olbia all’avvio di un corso per assistenti di volo organizzato dal medesimo vettore e finanziato dalla Regione tramite voucher destinati agli studenti. Un episodio che suscita la reazione dell’opposizione per le ripercussioni sulla mobilità e sul lavoro nell’isola.

A contestare la vicenda è Marco Tedde, già sindaco di Alghero e consigliere nazionale di Forza Italia: «L’assessora Manca si presenta a inaugurare un percorso formativo per giovani che aspirano a lavorare nel trasporto aereo, esaltandone le prospettive occupazionali, proprio mentre la compagnia che tiene il corso annuncia di non avere più le condizioni economiche per continuare a operare sulle rotte sarde. La Regione paga i voucher agli studenti, non direttamente ad Aeroitalia: nessuno lo contesta. Ma resta il fatto che finanzia una formazione professionale organizzata da un vettore che si prepara a lasciare la continuità territoriale dell’isola. È una contraddizione che va ben oltre una comunicazione maldestra».

Secondo l’esponente del centrodestra, la situazione evidenzierebbe una mancanza di coordinamento e di visione da parte dell’amministrazione regionale. «Questa vicenda racconta meglio di tante parole l’inadeguatezza della Giunta Todde e dei suoi assessori. Da una parte si celebrano corsi e opportunità professionali, dall’altra non si riesce a garantire la tenuta dei collegamenti aerei. I sardi, intanto, rischiano di vedere compromessa la possibilità di raggiungere il continente per curarsi, lavorare, studiare o semplicemente viaggiare. Non parliamo di un servizio accessorio, ma di una condizione essenziale per la vita delle persone e per lo sviluppo della Sardegna», dichiara Tedde.

Il rappresentante di Forza Italia richiama inoltre la questione dei costi di gestione delle tratte: «Il problema del caro carburante era noto da mesi. Forza Italia aveva lanciato l’allarme, ma la Giunta ha preferito minimizzare, fino a liquidare quelle preoccupazioni come ‘fake news’. Oggi siamo davanti alle conseguenze di quella sottovalutazione. E mentre Aeroitalia prospetta l’uscita dalle rotte, l’assessora al Lavoro festeggia corsi di formazione con la stessa compagnia. È difficile immaginare una rappresentazione più evidente della distanza tra la propaganda della Giunta e i problemi reali dei cittadini».

In conclusione, Tedde solleciti interventi immediati da parte della presidente Alessandra Todde e dell’assessora Desirè Manca per evitare l’interruzione dei servizi aerei, proponendo un tavolo istituzionale con Aeroitalia, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’ENAC, l’interlocuzione con la Commissione europea e la definizione di un piano economico con garanzie per i viaggiatori: «La Regione deve prima di tutto assicurare ai sardi il diritto alla mobilità. La formazione è utile e necessaria, ma deve inserirsi in una strategia credibile di sviluppo e occupazione. Non si può finanziare il sogno di diventare assistenti di volo mentre si assiste al rischio di perdere gli aerei che collegano la Sardegna al resto del Paese».

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