Consiglio comunale sospeso, interviene il presidente Pirisi: «Pagina negativa, grave abbandonare l’aula»

Dopo gli interventi contrapposti di maggioranza e opposizione sullo stop alla seduta consiliare di venerdì 13 novembre, interviene il presidente del Consiglio comunale Mimmo Pirisi per offrire la propria ricostruzione dell’accaduto. «Come Presidente del Consiglio Comunale mi sento chiamato in causa, e quindi ritengo mio dovere dare una lettura dei fatti stando al di sopra delle parti, con onestà e senza travisamenti», esordisce Pirisi, esprimendo «profondo rammarico per il mancato svolgimento della seduta».

Secondo quanto ricostruito dalla presidenza, la riunione — avviata regolarmente anche grazie alla disponibilità dei consiglieri di opposizione e poi interrotta per la mancanza del numero legale — era stata fissata appositamente per smaltire il pregresso, con un ordine del giorno composto per la quasi totalità da atti della minoranza (85 su 88), pur in assenza di punti dell’amministrazione prontamente discutibili.

Pirisi precisa inoltre la situazione delle presenze tra i banchi della coalizione di governo: le assenze di alcuni consiglieri di maggioranza erano programmate, giustificate da tempo e comunicate in anticipo alla presidenza. Nonostante ciò, il presidente spiega di aver scelto di non sconvocare l’assemblea e di non ricorrere alla seconda convocazione — che avrebbe richiesto 9 consiglieri anziché i 13 necessari, a fronte dei 12 esponenti di maggioranza presenti in aula — confidando nel senso di responsabilità dell’emiciclo. «Così non è stato e a mio giudizio non giustificabile, anzi gravissima, è stata la decisione dei Consiglieri di opposizione di abbandonare l’aula», afferma Pirisi.

Nella nota, il presidente sottolinea come la minoranza abbia rinunciato all’occasione di discutere i propri temi, chiesti da mesi: «Ha scelto l’abbandono, facendo perdere tempo a tutti e facendo sprecare soldi pubblici per una seduta prima iniziata e poi annullata per sua esclusiva scelta. Quella di venerdì è stata una pagina negativa per il consiglio comunale e un’immagine brutta per la città, che ha assistito a questo spettacolo».

Pur riconoscendo che spetta alla maggioranza garantire il numero legale, Pirisi richiama un principio legato al ruolo dei proponenti: quando un atto viene portato in aula dall’amministrazione, un consigliere di opposizione può decidere se essere presente o meno, ma quando il punto è stato presentato dallo stesso consigliere, «ci si aspetta la sua presenza per la discussione e, eventualmente, per il voto. Non si può discutere un atto in assenza di chi lo ha proposto».

«Mi scuso con i miei concittadini, pur non avendo alcuna responsabilità, per il teatrino a cui sono stati costretti ad assistere in Consiglio Comunale», conclude il presidente Pirisi, rivolgendo un appello a maggioranza e opposizione affinché già dalle prossime sedute prevalga il senso di responsabilità istituzionale e l’aula torni ad essere «il luogo del dibattito e delle decisioni, non il teatro di abbandoni programmati o di assenze strategiche per impedire la discussione».