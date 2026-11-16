Consiglio comunale senza numero legale, il centrodestra contro Pirisi: «Chiarisca il suo ruolo»

È duro lo scontro politico ad Alghero all’indomani della seduta del Consiglio comunale interrotta per la mancanza del numero legale. Con una nota congiunta firmata dai rappresentanti delle forze di opposizione — Tedde (Forza Italia), Salvatore (UDC), Pais (Lega), Cocco (Fratelli d’Italia), Fadda (Prima Alghero) e Caria (Riformatori) — i gruppi del centrodestra respingono le responsabilità attribuite loro per lo stop ai lavori d’aula, puntando il dito contro l’amministrazione Cacciotto e l’operato del presidente del Consiglio comunale, Mimmo Pirisi.

Secondo quanto ricostruito dai consiglieri di minoranza, sarebbe stata proprio l’opposizione a consentire inizialmente lo svolgimento della seduta: «I fatti sono inequivocabili: il centrodestra ha garantito l’apertura del Consiglio comunale. Il Campo largo non è stato capace di garantirne la prosecuzione», affermano i firmatari. Nella nota si sottolinea inoltre come, su 88 argomenti iscritti all’ordine del giorno, 85 fossero iniziative dell’opposizione, un elemento definito dai gruppi di centrodestra come «un dato che fotografa la precarietà dell’iniziativa politica del Campo largo».

I consiglieri evidenziano di aver permesso lo svolgimento del dibattito, consentendo anche alle consigliere Esposito e Arca Sedda di intervenire e replicare alle segnalazioni presentate, e respingono le successive accuse di ostruzionismo: «Dopo aver assicurato la discussione, siamo stati persino accusati di boicottaggio. Siamo rimasti in aula, abbiamo discusso le nostre iniziative e atteso che la maggioranza richiamasse i propri consiglieri. Non essendo accaduto, abbiamo chiesto la verifica del numero legale, esercitando una legittima prerogativa consiliare». Sul punto, l’opposizione ribadisce che non rientra nei propri compiti «garantire la presenza dei consiglieri di maggioranza né coprire le carenze di chi governa».

Particolarmente severo è il passaggio dedicato al presidente dell’assemblea civica, Mimmo Pirisi, accusato dai gruppi di centrodestra di non mantenere la necessaria terzietà istituzionale e di comportarsi «come il difensore della maggioranza».

Al centro della contestazione vi sono le dichiarazioni dello stesso Pirisi in merito alla gestione della convocazione: «Il presidente ammette di conoscere preventivamente le assenze programmate e di aver scelto di non ricorrere alla seconda convocazione, nella quale sarebbero bastati nove consiglieri. Ebbene, questa è una scelta della Presidenza, non una responsabilità dell’opposizione».

I gruppi di minoranza chiedono pertanto un chiarimento sul ruolo della Presidenza: «Pirisi deve chiarire quale ruolo intenda svolgere: quello di presidente di garanzia dell’intero Consiglio comunale oppure quello di sostenitore politico della maggioranza Cacciotto. Le due funzioni non sono compatibili». Nel documento si sottolinea che «non basta proclamarsi super partes: l’imparzialità si dimostra con i comportamenti, con le decisioni e soprattutto con la capacità di garantire tutte le componenti dell’assemblea, senza fare sconti a nessuno», aggiungendo che «così come l’opposizione non è chiamata a salvare la maggioranza, il presidente del Consiglio non è chiamato a salvarne la faccia».

Nel comunicato trova spazio anche un passaggio dedicato al Piano Urbanistico Comunale (PUC), sul quale il centrodestra sollecita un cambio di passo: «Non bastano gli annunci. Servono scelte strategiche, un confronto vero con la comunità, saltato consapevolmente a piè pari, e risposte concrete sul futuro urbanistico della città».

La nota dei sei esponenti dell’opposizione si conclude rivolgendosi direttamente ai cittadini: «Chiediamo scusa alla città per questo atteggiamento riprovevole del centrosinistra e per la partigianeria del presidente del Consiglio».