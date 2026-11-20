Consiglio comunale, la maggioranza richiama al senso di responsabilità: «La presenza in aula non è una moneta di scambio»

All’indomani dei lavori consiliari del 19 novembre ad Alghero arriva un intervento della maggioranza che sostiene il sindaco Raimondo Cacciotto, incentrato sul ruolo dell’assemblea cittadina e sui doveri dei singoli eletti. Nel comunicato, la coalizione richiama il significato del mandato ricevuto dagli elettori: «Essere consiglieri comunali significa assumersi una responsabilità precisa nei confronti della città e dei cittadini che ci hanno eletto. Una responsabilità che richiede presenza, impegno, continuità e rispetto delle istituzioni».

Viene rimarcata la funzione del Consiglio comunale come luogo di rappresentanza democratica, decisione e indirizzo e controllo sull’azione amministrativa, precisando che partecipare alle sedute «non è una concessione a qualcuno, ma parte integrante del mandato ricevuto dagli elettori».

Il nodo del numero legale e le dinamiche di coalizione Nel testo, la maggioranza rivendica il lavoro svolto in questi mesi da quanti hanno assicurato con continuità la propria presenza in aula, «senza clamore, senza rivendicare meriti particolari e senza subordinare il proprio impegno a riconoscimenti personali o a condizioni politiche».

Un passaggio centrale riguarda la tenuta numerica delle sedute: «Garantire il numero legale e consentire il funzionamento del Consiglio non è un favore fatto al Sindaco, alla Giunta o agli altri consiglieri. È una responsabilità verso la città». Pur riconoscendo che una coalizione composta da sensibilità politiche differenti richiede «confronto, mediazione e rispetto reciproco» e che opinioni e aspirazioni individuali sono legittime, il comunicato avverte che queste «non possono prevalere sulla responsabilità collettiva né compromettere il funzionamento delle istituzioni».

Da qui l’indicazione sulle modalità del dibattito interno: «La presenza in aula non può diventare una moneta di scambio, né il numero legale uno strumento di pressione politica. Il confronto deve trovare spazio nelle sedi opportune, senza trasformare le sedute consiliari in occasioni per avanzare ultimatum».

Il sostegno a Cacciotto e il richiamo alla coerenza In chiusura, la maggioranza riafferma il proprio impegno a sostenere il progetto amministrativo guidato dal sindaco Raimondo Cacciotto, a portare avanti il programma condiviso e a lavorare sui problemi della città. «Alghero ha bisogno di consiglieri presenti, di una maggioranza responsabile e di istituzioni che funzionino», conclude il comunicato, aggiungendo che la coalizione continuerà a fare la propria parte «convinti che il senso di responsabilità non si rivendichi, ma si dimostri ogni giorno, attraverso la coerenza tra gli impegni assunti e i comportamenti».