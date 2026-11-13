Scontro in Consiglio, la maggioranza: «La minoranza boicotta anche i punti proposti da lei stessa»

È scontro politico all’interno dell’assemblea civica algherese dopo l’ultima seduta del Consiglio comunale. A intervenire con una nota congiunta sono i consiglieri di maggioranza Giampietro Moro, Beatrice Podda, Emiliano Piras, Gianni Martinelli, Christian Mulas, Marco Colledanchise, Anna Arca Sedda, Gabriella Esposito e Giusy Piccone, che criticano duramente la scelta dell’opposizione di non prendere parte ai lavori.

Secondo quanto riferito dai firmatari del documento, la riunione era stata convocata dal Presidente proprio per esaminare i punti inseriti all’ordine del giorno su richiesta della minoranza. «Disertare l’aula, approfittando di alcune assenze già comunicate al Presidente, per far mancare il numero legale e strumentalizzare l’intero contesto, è un atto di grave irresponsabilità politica nei confronti dei cittadini», dichiarano gli esponenti della coalizione che sostiene il sindaco Raimondo Cacciotto, definendo la mossa del centrodestra «un atteggiamento puramente opportunistico e strumentale».

Nel dettaglio, la maggioranza ricorda che al primo posto della discussione figuravano interrogazioni presentate dagli stessi banchi dell’opposizione su suolo pubblico, Piano del Commercio, Tari e sicurezza, un tema quest’ultimo che, secondo i consiglieri, «sta a cuore alla destra, ma evidentemente solo a parole». Per gli autori della nota, la minoranza avrebbe così scelto di «fuggire dall’aula, rinunciando a discutere proprio le questioni per le quali si era spesa con profusione di enfasi nelle scorse settimane».

Richiamando il senso di responsabilità legato al mandato elettivo, i consiglieri sottolineano che il ruolo istituzionale richiede presenza e confronto diretto in aula, ritenendo che l’obiettivo del centrodestra sia esclusivamente «la ricerca della visibilità e della polemica fine a se stessa, anche a costo di paralizzare i lavori dell’assemblea».

In chiusura, i firmatari collegano l’atteggiamento della minoranza all’attuale fase amministrativa dell’esecutivo cittadino: «Comprendiamo il loro disagio e questo atteggiamento di comprensibile smarrimento che si manifesta proprio mentre la maggioranza del Sindaco Raimondo Cacciotto sta mettendo a segno importanti risultati amministrativi, come la recente presentazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale, che disegna il futuro degli algheresi. Loro, invece, non riescono nemmeno a discutere di sicurezza, da sempre il loro principale cavallo di battaglia politico».