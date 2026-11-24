Cittadella dello sport di Maria Pia più sicura la sera: partono i lavori per illuminare viale Tramontana

Iniziano i lavori nella zona sportiva di Maria Pia per dare finalmente luce a uno dei suoi assi viari più strategici. Partono gli interventi per la realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica lungo viale Tramontana, la strada che taglia la cittadella dello sport collegando l’area del Tennis e il campo di calcio “Pino Cuccureddu” fino all’incrocio con via dell’Ostro. Il via libera operativo è arrivato ieri con la consegna formale dei lavori, alla presenza del Sindaco Raimondo Cacciotto e degli assessori alle Opere Pubbliche e alle Infrastrutture Sportive, Francesco Marinaro ed Enrico Daga.

L’intervento si inserisce nel più ampio programma dell’amministrazione Cacciotto per il rilancio dell’impiantistica e della vivibilità dell’intero comparto. «I progetti e le opere che si susseguono in questo settore sono il segno della forte attenzione che stiamo riponendo al consolidamento della cittadella sportiva, ricreativa e del tempo libero – sottolinea Raimondo Cacciotto – concentrandoci sulle infrastrutture, sull’accessibilità e sulla fruibilità dell’area».

L’operazione, dal valore complessivo di 125mila euro, è finanziata con fondi regionali inseriti nella variazione di bilancio (L.R. n. 19/2024) su proposta del consigliere regionale Valdo Di Nolfo. Nel dettaglio, il cantiere prevede la posa di circa 25 nuovi punti luce a LED, montati su pali alti sei metri fuori terra e calibrati secondo gli standard illuminotecnici richiesti dal flusso veicolare della zona. L’obiettivo è colmare un vuoto nella rete urbana, saldando l’illuminazione già attiva in via del Ponente con quella di via dell’Ostro. “Proseguiamo con determinazione nel cronoprogramma degli interventi pubblici – sottolinea l’assessore Francesco Marinaro –. Dopo la fase progettuale, passiamo ora all’esecuzione materiale di un’opera che migliora la qualità urbana e la vivibilità del comparto sportivo senza pesare sui consumi energetici».

Oltre a migliorare la sicurezza serale per atleti e frequentatori degli impianti, la riqualificazione di viale Tramontana guarda già al futuro assetto urbanistico della zona: la strada è destinata a diventare uno snodo sempre più centrale anche in vista dei progetti sul versante costiero verso Fertilia, lungo la direttrice di viale Primo Maggio fino al Palazzo dei Congressi. “Illuminare viale Tramontana significa rendere la cittadella sportiva di Maria Pia più sicura e accessibile anche nelle ore serali. Perché investire nello sport non significa soltanto realizzare impianti, ma creare le condizioni per viverli pienamente, ogni giorno e a ogni ora” afferma l’Assessora Daga.