Cinema a Lo Quarter: Anna Di Francisca presenta La bolla delle acque matte

Mercoledì 18 novembre 2026, alle ore 19:00, nella Sala Conferenze de Lo Quarter (Largo San Francesco, Alghero), il Centro Servizi Culturali della Società Umanitaria presenta La bolla delle acque matte, l’ultimo lavoro della regista e sceneggiatrice Anna Di Francisca, che sarà presente in sala per incontrare gli spettatori.

Ambientato in un piccolo borgo montano dell’Umbria duramente colpito dal terremoto, il film racconta la sfida di una comunità che tenta di ricostruire il proprio futuro nonostante gli ostacoli e le lungaggini della burocrazia. La svolta prende forma attraverso un progetto visionario: aprire un ristorante multietnico capace di trasformare un presente grigio in un domani vivace come i fiori della piana di Castelluccio.

Tra pregiudizi, conflitti, piantagioni d’oppio da smantellare e un’improbabile intesa sentimentale con Jaele Fo, una psicologa truffatrice, il Sindaco trova una soluzione inattesa: una cucina umbro-senegalese-pakistana. Una piccola rivoluzione gastronomica e culturale che segna l’inizio di una nuova era per il paese.

«La bolla delle acque matte vuole essere un parallelismo tra chi ha perso tutto da migrante e chi ha perso tutto da terremotato», spiega Anna Di Francisca, che sceglie i toni della commedia per affrontare temi attuali come lo spopolamento, l’accoglienza e l’integrazione.

La pellicola ha ottenuto la qualifica di film d’essai e il patrocinio dell’AOI (Associazione delle Organizzazioni Italiane di Cooperazione e Solidarietà Internazionale), che ha scelto di sostenerla perché «è un racconto di comunità che non si arrendono, che scelgono di restare e di ricostruire aprendosi all’incontro tra persone provenienti da esperienze e culture diverse. Proprio in questo intreccio tra radici e nuove presenze si intravede la possibilità di una rinascita autentica, capace di generare convivenza, solidarietà e futuro».

La regista Laureata al DAMS di Bologna, Anna Di Francisca ha esordito al cinema nel 1996 con La bruttina stagionata, ottenendo una candidatura al David di Donatello come miglior regista esordiente. Nel corso della sua carriera si è divisa tra cinema, televisione e documentario, firmando titoli come Due uomini, quattro donne e una mucca depressa (2012) ed Evelyne tra le nuvole (2023).

Info sulla serata La proiezione sarà introdotta da Alessandra Sento, direttrice del Centro Servizi Culturali di Alghero, che al termine del film dialogherà con la regista e con il pubblico. L’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento posti.