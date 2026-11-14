Ciclone Harry, Forza Italia contro la Giunta Todde: «A dieci mesi dai danni ristori ancora fermi»

A distanza di dieci mesi dal ciclone Harry, la gestione dei risarcimenti alle imprese e ai Comuni colpiti finisce al centro delle critiche di Forza Italia nei confronti della Giunta regionale. In una nota congiunta, il segretario regionale Pietro Pittalis e il consigliere nazionale Marco Tedde denunciano i ritardi nell’erogazione dei fondi e annunciano un’iniziativa in Consiglio regionale per sollecitare un’accelerazione delle procedure di indennizzo.

Secondo quanto ricostruito dai due esponenti azzurri, all’indomani dell’evento calamitoso la presidente della Regione Alessandra Todde aveva effettuato sopralluoghi nei territori danneggiati assicurando pubblicamente che i ristori sarebbero arrivati entro due mesi. Una tempistica che, a giudizio di Pittalis e Tedde, non avrebbe trovato riscontro per numerose aziende ancora in attesa di risposte e liquidazioni. Nel frattempo, imprese turistiche, commerciali, agricole e della pesca avrebbero dovuto anticipare risorse proprie, ricorrendo spesso all’indebitamento per riparare strutture e ripristinare attrezzature, senza avere tuttora certezze sui tempi dei rimborsi.

Nella nota viene evidenziata anche la criticità vissuta dagli enti locali alle prese con i danni alle infrastrutture pubbliche, citando come esempio la situazione di Cala Gonone, dove si registrano gravi danneggiamenti al molo di sopraflutto e ad altre opere.

«Quello che contestiamo – dichiarano Pittalis e Tedde – è la distanza ormai evidente tra gli impegni assunti dalla presidente Todde davanti alle telecamere, nei giorni dell’emergenza, e le risposte concrete garantite a chi ha subito i danni. Non si possono organizzare sopralluoghi, pronunciare rassicurazioni e promettere ristori entro due mesi per poi lasciare imprese e amministrazioni locali nell’incertezza. L’emergenza non si conclude con le visite istituzionali: comincia anche con la ricostruzione e con il sostegno economico a chi deve ripartire».

I due dirigenti di Forza Italia sollecitano quindi un passaggio in Aula per fare chiarezza sullo stato dell’arte: «Chiediamo alla presidente Todde di riferire immediatamente in Consiglio regionale sull’effettiva situazione dei ristori: quanti fondi siano stati stanziati, quante domande siano state presentate e istruite, quanti contributi siano stati liquidati e soprattutto quando verranno pagate le somme ancora dovute. Le aziende si sono pesantemente indebitate per riavviare le loro attività e stanno corrispondendo ingenti interessi al sistema bancario. Occorre inoltre conoscere quali risorse siano disponibili per i Comuni e per il ripristino delle infrastrutture pubbliche danneggiate».

«Non possiamo accettare che le imprese sarde, dopo aver sostenuto personalmente il costo della ripartenza, siano lasciate sole proprio da quelle istituzioni che avevano promesso di aiutarle – concludono Pittalis e Tedde –. La Regione deve passare dagli annunci ai pagamenti. La credibilità delle istituzioni si misura soprattutto sulla capacità di mantenere la parola data a cittadini, imprenditori e amministratori locali».