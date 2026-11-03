Chiesa, proprietà e potere ad Alghero: alla libreria Cyrano la presentazione del libro di Stefano Campus

Nuovo appuntamento con la storia locale nella rassegna “Llibres Llibres”. Venerdì 6 novembre, alle ore 19:00, la libreria Cyrano di via Vittorio Emanuele 11 ospiterà la presentazione del saggio «Chiesa, proprietà e potere ad Alghero. Soppressione degli ordini religiosi e trasferimento delle proprietà rurali e urbane della Chiesa (1787-1855)», firmato da Stefano Campus ed edito da Panoramika. A dialogare con l’autore sarà Elias Vacca.

L’opera analizza il ruolo svolto da conventi, monasteri ed enti ecclesiastici algheresi tra la fine del Settecento e la metà dell’Ottocento: non semplici luoghi di culto, ma un vero e proprio sistema economico strutturato su immobili, terreni, rendite e strumenti di credito. Attraverso il vaglio di catasti comunali, atti notarili, inventari e documenti del Fondo delle Corporazioni Religiose Soppresse, Campus ricostruisce l’estensione di quel patrimonio e il passaggio cruciale che ne segnò la sorte: la soppressione degli ordini religiosi, l’incameramento statale e la successiva vendita dei beni, con il conseguente mutamento della mappa proprietaria urbana e rurale tra il 1787 e il 1855.

L’autore, Stefano Campus, nato ad Alghero nel 1956, è laureato in Scienze Politiche ed è stato consigliere comunale dal 1994 al 2002, oltre a lavorare per circa quarant’anni nell’Azienda Sanitaria locale. Già componente del Centre de Recerca i Documentació Eduart Toda, è socio fondatore dell’associazione Òmnium Cultural de l’Alguer, di cui è stato presidente dal 2011 al 2024, e ha pubblicato nel 2021 il volume Come nasce l’Ospizio Marino di Alghero.

L’incontro si inserisce nel calendario di “Llibres Llibres”, sezione del festival “Dall’altra parte del mare”, promosso dall’Associazione Itinerandia in collaborazione con la libreria Cyrano. L’iniziativa si avvale del sostegno della Regione Sardegna, della Camera di Commercio di Sassari (tramite il bando Salude & Trigu), della Fondazione Alghero e dei Comuni di Alghero e Putifigari.