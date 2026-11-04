Centenario del Nobel a Grazia Deledda: a Roma un convegno nazionale sulla spiritualità nelle sue opere

L’11 novembre si svolgerà a Roma un convegno nazionale dedicato a Grazia Deledda nell’anno del centenario del conferimento del Premio Nobel per la Letteratura. L’evento, organizzato dall’AICL (Associazione Internazionale Critici Letterari), sarà ospitato nella Basilica di Santa Maria in Montesanto, la celebre “Chiesa degli Artisti” in Piazza del Popolo.

La data dell’11 novembre è stata scelta per il suo preciso valore storico: in questo stesso giorno del 1927 venne infatti recapito a Grazia Deledda l’annuncio ufficiale del conferimento del Nobel per l’anno 1926, a firma del Barone Bildt, membro dell’Accademia Svedese.

In sintonia con la prestigiosa sede dell’incontro, il convegno approfondirà in particolar modo il tema della spiritualità all’interno della produzione letteraria deleddiana e nella vita della scrittrice.

L’apertura dei lavori sarà affidata a monsignor Antonio Staglianò, presidente della Pontificia Accademia di Teologia e rettore della Chiesa degli Artisti. Le relazioni, introdotte dalla presidente dell’AICL Neria De Giovanni, vedranno gli interventi di monsignor Antonello Mura, vescovo di Nuoro e Lanusei e presidente della Conferenza Episcopale Sarda, di Antonio Casu, membro dell’AICL e presidente dell’Associazione “Il Cenacolo di Tommaso Moro ETS”, di Antonio Maria Masia, presidente del Gremio dei Sardi di Roma, e di Corrado Monaca, direttore strategico per la transizione ecologica dell’AICL.

Il convegno, a ingresso libero e aperto al pubblico, si terrà dalle ore 16:30 alle 18:00.