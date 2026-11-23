Caso impianti sportivi: il centrodestra all’attacco dopo le accuse del consigliere di maggioranza Colledanchise

Le dichiarazioni del consigliere di maggioranza Marco Colledanchise sulla gestione degli impianti sportivi pubblici scatenano la reazione dell’opposizione. I capigruppo consiliari del centrodestra cittadino – Marco Tedde (Forza Italia), Raffaele Salvatore (UDC), Michele Pais (Lega), Alessandro Cocco (Fratelli d’Italia), Massimiliano Fadda (Prima Alghero) e Giovanna Caria (Riformatori Sardi) – intervengono sulla vicenda chiedendo chiarimenti immediati al sindaco Raimondo Cacciotto.

Secondo gli esponenti della minoranza, le parole di Colledanchise «chiamano direttamente in causa l’amministrazione Cacciotto e aprono una questione politica e amministrativa che il sindaco non può più eludere». I capigruppo sottolineano la rilevanza istituzionale della presa di posizione, trattandosi di un esponente che siede tra i banchi della coalizione di governo e che, per questo motivo, «può avere conoscenza diretta dei procedimenti e delle dinamiche amministrative».

Al centro della polemica ci sono le modalità di assegnazione delle strutture comunali. Nella nota congiunta, l’opposizione richiama i passaggi più critici dell’intervento del consigliere di maggioranza, che aveva parlato esplicitamente di «gestione mafiosa della cosa pubblica» – pur precisando di non voler attribuire reati – denunciando una cultura del potere basata su «promesse personali, assegnazioni discrezionali e trasformazione dei diritti in favori politici».

«Al di là delle espressioni utilizzate, il contenuto della sua denuncia è inequivocabile», osservano i rappresentanti del centrodestra, evidenziando come tali rilievi finiscano per investire direttamente sia il primo cittadino sia l’assessore competente per il Demanio. I gruppi di minoranza ricordano di aver sollevato più volte il tema della trasparenza e dell’applicazione di criteri oggettivi nelle assegnazioni, aggiungendo che su tali procedimenti «vi sarebbero anche verifiche da parte di organismi di controllo».

Per i firmatari del documento, il dato politicamente più rilevante è proprio la provenienza interna delle critiche: «A denunciare queste modalità non è l’opposizione, bensì un esponente della stessa maggioranza. Una circostanza che impone al sindaco di fornire risposte puntuali, non dichiarazioni di circostanza».

Ribadendo che «i beni pubblici non sono proprietà di chi governa» e che le strutture sportive appartengono alla comunità, i capigruppo del centrodestra chiedono formalmente a Cacciotto di fare luce sulle procedure richiamate da Colledanchise, indicando «quali criteri siano stati applicati, chi abbia assunto le relative decisioni e su quale base siano state formulate le promesse». «Il sindaco ha il dovere istituzionale e politico di rispondere», concludono i rappresentanti dell’opposizione, «su questo punto non sono ammesse ambiguità».