Casa Gioiosa, l’associazione Punta Giglio Libera propone di intitolare le sale a Cella, Valsecchi e Pecorini

In vista della riunione dell’Assemblea del Parco Naturale Regionale di Porto Conte, fissata per il prossimo 10 novembre, l’associazione “Punta Giglio Libera – Ridiamo Vita al Parco” ha trasmesso formalmente una proposta riguardante l’intitolazione dei due principali spazi della sede istituzionale di Casa Gioiosa, a Tramariglio.

La discussione trae origine da una richiesta presentata il 13 luglio scorso dalla famiglia di Luigi “Gigi” Cella, ex presidente del Parco scomparso nel 2023. A seguito di tale istanza, il presidente dell’Ente, Orrù, ha individuato la Sala Conferenze di Casa Gioiosa quale spazio da dedicare alla memoria di Cella. La proposta è stata successivamente approvata dal Consiglio Direttivo con la deliberazione n. 108 del 26 ottobre 2026 e inviata all’Assemblea per l’adozione dei provvedimenti di competenza.

Nel dibattito si inserisce ora l’intervento di Punta Giglio Libera, che propone un’articolazione differente degli spazi per far convivere la memoria istituzionale con quella scientifica.

«Riteniamo che questa iniziativa possa rappresentare un’occasione per andare oltre il singolo atto commemorativo e aprire una riflessione più ampia sul significato della memoria e dell’identità dell’area protetta», si legge nella nota redatta dall’associazione.

Nello specifico, la proposta prevede l’intitolazione della saletta destinata agli incontri amministrativi a Luigi “Gigi” Cella, motivata dal sodalizio in virtù del «ricordo umano e istituzionale profondo» lasciato dall’ex presidente. Secondo l’associazione, destinargli il luogo in cui si svolgono i confronti istituzionali rappresenterebbe un riconoscimento coerente con il suo operato: «Gigi Cella è ricordato come il “Presidente amico”, per la capacità di dialogo, l’empatia e il rapporto autentico con la cittadinanza. Dedicargli questa sala significherebbe riconoscere il valore delle relazioni umane, dell’ascolto e della partecipazione».

Per quanto riguarda invece la sala convegni principale – spazio dedicato a congressi, eventi scientifici ed educazione ambientale –, Punta Giglio Libera suggerisce una co-intitolazione alla botanica Franca Valsecchi (1931) e al geologo Giuseppe Pecorini (1927), entrambi nati ad Alghero. La professoressa Valsecchi viene ricordata per gli studi pionieristici sulla flora sarda e sulle specie endemiche, mentre il professor Pecorini per i rilevamenti geologici di dettaglio effettuati sul territorio di Porto Conte tra il 1949 e il 1952.

«Due studiosi, due discipline, un patrimonio comune: la conoscenza della terra, della sua evoluzione e della sua storia naturale», evidenzia l’associazione. «Intitolare la sala a Valsecchi e Pecorini significa riaffermare un principio fondamentale: un parco naturale deve fondare le proprie scelte sulla conoscenza scientifica, sulla competenza specialistica, sullo studio degli ecosistemi e sulla comprensione dei processi geologici e biologici che hanno modellato il territorio».

In conclusione del proprio intervento, il sodalizio rivolge un appello agli organi direttivi dell’Ente: «Un Parco naturale può cambiare amministratori, presidenti e direttori. Non dovrebbe mai perdere la memoria delle persone, delle idee e della cultura scientifica che ne hanno reso possibile la nascita. È con questo spirito che auspichiamo che l’Assemblea e la Direzione dell’Ente Parco vogliano accogliere e condividere la nostra proposta».