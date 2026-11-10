Caro-energia e trasporti, Pittalis e Tedde (FI): «Dal Governo risposte concrete per la Sardegna»

Il contenimento dei costi energetici e il sostegno alla continuità territoriale aerea della Sardegna entrano al centro dell’agenda nazionale con il decreto-legge approvato lunedì 9 novembre dal Consiglio dei ministri. Il provvedimento introduce un pacchetto di interventi volti a calmierare i prezzi di elettricità e gas per le imprese e a blindare i collegamenti con l’Isola a fronte del caro-carburante. Sulla misura intervengono in una nota congiunta il segretario regionale di Forza Italia Sardegna, Pietro Pittalis, e il consigliere nazionale del partito, Marco Tedde.

Il primo pilastro del provvedimento, introdotto su proposta della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, definisce una serie di interventi mirati a ridurre i costi dell’elettricità, rafforzare la trasparenza nei mercati e contenere gli oneri di sistema del gas per il 2027.

Le proiezioni ufficiali indicano un risparmio annuo stimato in circa 280 euro per le piccole imprese artigiane, 210mila euro per le grandi aziende del comparto alimentare e 520mila euro per le realtà energivore ad alta autoproduzione.

«Di fronte alla crisi energetica internazionale, il Governo interviene a sostegno di chi produce, investe e lavora», dichiarano Pittalis e Tedde. «È una scelta di responsabilità che conferma il contributo di Forza Italia a una politica economica liberale, fondata sulla concorrenza e sulla libertà d’impresa, ma attenta alla tutela delle famiglie e alla competitività del sistema produttivo».

Per la Sardegna, l’altro snodo cruciale riguarda i trasporti: il decreto dispone uno stanziamento fino a 10 milioni di euro per il 2026 per sostenere la continuità territoriale aerea e mitigare gli aumenti straordinari del costo del carburante per l’aviazione. «È un segnale concreto di attenzione verso una regione che non può continuare a pagare il prezzo dell’insularità», sottolineano gli esponenti di Forza Italia. «La continuità territoriale non è un privilegio, ma un diritto fondamentale: significa garantire ai sardi la libertà di muoversi per lavoro, studio, salute e necessità familiari, assicurando condizioni di effettiva parità con i cittadini del resto d’Italia».

In chiusura della nota, Pittalis e Tedde rimarcano il valore strategico di questi settori per l’economia dell’Isola: «Energia e trasporti sono fattori decisivi per il futuro della Sardegna. I loro costi incidono sulla competitività delle imprese, sugli investimenti, sull’occupazione e sul benessere delle famiglie. Servono quindi interventi tempestivi come questi, accompagnati da una strategia strutturale che valorizzi le potenzialità energetiche dell’Isola e migliori i collegamenti con la Penisola e l’Europa. La Sardegna non chiede privilegi, ma pari opportunità per cittadini e imprese. Il Governo Meloni dimostra di voler affrontare queste priorità con misure concrete. Forza Italia continuerà a lavorare affinché l’Isola sia protagonista delle politiche nazionali e possa trasformare le proprie potenzialità in sviluppo, lavoro e crescita».