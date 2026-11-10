Caro-bollette, nuova stangata sulle imprese sarde: rincari fino al +70% per gas ed elettricità

Una pesante mazzata economica continua a scaricarsi sul tessuto produttivo della Sardegna. L’impennata dei costi di elettricità e gas sta mettendo a dura prova i bilanci aziendali con incrementi su base annua che in diversi settori sfiorano il +70%. Per le attività a maggiore intensità energetica, l’aggravio si traduce in una stangata che supera i 40mila euro complessivi all’anno.

A tracciare il quadro drammatico per le lavorazioni artigiane è l’ultimo report dell’Ufficio Studi di Confartigianato Sardegna, elaborato sui dati del Consorzio CEnPI. Secondo l’analisi, le micro e piccole imprese italiane pagano l’energia elettrica il 22,1% in più rispetto alla media dei Paesi dell’Unione Europea, generando un extracosto nazionale di ben 4,6 miliardi di euro. Una fattura salatissima che per la sola economia della Sardegna pesa già per 124 milioni di euro.

Come sottolinea il Presidente di Confartigianato Sardegna, Giacomo Meloni, il confronto tra gli ultimi mesi evidenzia rincari significativi che vanno a comprimere inevitabilmente i margini di guadagno, riducendo la competitività delle aziende e bloccando i piani di investimento per il futuro.

L’impatto si manifesta in modo differenziato a seconda dei cicli produttivi. Per quanto riguarda l’energia elettrica, i rincari superano ovunque la soglia del 50%. Un laboratorio del legno-arredo passa così da una spesa mensile di circa 1.300 euro a quasi 2.000 euro, mentre un’impresa meccanica vede salire la bolletta mensile da 1.740 a 2.637 euro. La situazione si fa ancora più pesante nei settori idrovori: nel trattamento dei metalli l’aumento mensile supera i 7.800 euro, traducendosi in una spesa annua aggiuntiva di oltre 40mila euro. Aumenti analoghi colpiscono anche la lavorazione delle materie plastiche e persino le piccole realtà di quartiere come le gelaterie.

Sul fronte del gas naturale le quotazioni registrano impennate persino più marcate. La lavorazione dei metalli segna un aumento mensile del 70,6%, toccando oltre 18.600 euro a bolletta con un extracosto annuo stimato in 36.600 euro. Soffre anche il comparto agroalimentare: le imprese per la lavorazione delle carni affrontano un incremento del 46,6% su base mensile e oltre 11mila euro in più all’anno.

L’onda d’urto del caro-energia colpisce in maniera diretta anche il commercio e i servizi del territorio. Per un panificio medio il rincaro stimato del gas supera i 1.000 euro al mese, mentre una lavanderia deve far fronte a 1.200 euro aggiuntivi ogni trenta giorni. Per un caseificio di medie dimensioni, la maggior spesa mensile può toccare addirittura i 5.300 euro, impoverendo risorse essenziali per la gestione quotidiana.

Le stime per gli ultimi mesi dell’anno indicano una traiettoria ancora in salita, senza segnali di ritorno ai livelli del passato. Gli imprenditori guardano ora con grande attesa al “Decreto Bollette” varato dal Governo, sperando in un calmiere efficace a partire dai primi mesi del nuovo anno.

A differenza delle grandi multinazionali, le piccole realtà artigiane non dispongono di margini finanziari né di contratti d’acquisto diversificati per ammortizzare le impennate delle materie prime. Scaricare i costi sui prezzi finali diventa spesso impossibile, poiché la capacità di spesa delle famiglie è ormai al limite e la concorrenza di mercato non perdona. A ciò si aggiunge lo storico svantaggio insulare della Sardegna, che rischia di penalizzare ulteriormente i produttori locali nei mercati nazionali ed europei.

Da qui l’appello accorato di Confartigianato alle Istituzioni. Sebbene molti imprenditori stiano cercando di difendersi investendo in fotovoltaico e sistemi di accumulo per l’autoconsumo, resta urgente una strategia regionale e nazionale capace di garantire prezzi dell’energia equi e sostenibili. Senza un intervento strutturale, infatti, a essere messi in discussione non saranno soltanto i bilanci delle aziende, ma la loro stessa sopravvivenza e i posti di lavoro creati nel territorio.