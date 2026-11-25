Capodanno, l’affondo di Forza Italia: «Conferenza stampa senza programma, sembra Scherzi a parte»

Dura presa di posizione del Gruppo di Forza Italia ad Alghero sulla gestione organizzativa del Cap d’Any. I consiglieri Marco Tedde, Antonello Peru, Lina Bardino e Nina Ansini criticano i ritardi nella definizione e nell’annuncio dell’evento principale della notte di San Silvestro, all’indomani dell’incontro con la stampa convocato dai vertici della Fondazione Alghero e dall’assessorato al Turismo.

Secondo gli esponenti azzurri, mentre le altre principali località sarde hanno già ufficializzato i nomi dei grandi ospiti — citando Zucchero a Sassari, Irama e Anna a Olbia, i Pinguini Tattici Nucleari ad Arzachena — Alghero «continua a navigare nell’incertezza». Nel mirino del gruppo consiliare finiscono proprio le aspettative create attorno alla conferenza stampa odierna, il cui invito annunciava la presentazione del programma del Capodanno con tutti i dettagli. «Ci si aspettava finalmente di conoscere il programma del Capodanno — scrivono Tedde, Peru, Bardino e Ansini —. Invece, a quanto pare, i giornalisti presenti avranno avuto per qualche momento la sensazione di trovarsi sul set di “Scherzi a parte”. Tra spiegazioni, rassicurazioni e difficoltà ancora da superare, il risultato è che bisognerà aspettare ancora».

Per i rappresentanti di Forza Italia, il rinvio — a poco più di un mese dal 31 dicembre e nonostante le indiscrezioni su un format televisivo — evidenzia criticità politiche e amministrative: «È l’ennesima dimostrazione di come la Giunta Cacciotto abbia abdicato al ruolo che Alghero si era conquistata in oltre venticinque anni di storia del Capodanno in Sardegna», un percorso che i consiglieri rivendicano essere stato costruito dalle precedenti amministrazioni di centrodestra.

Nel documento si sottolinea come le «difficoltà nelle procedure, l’incertezza sull’organizzazione e il possibile ridimensionamento della location e della capienza raccontano un arretramento che non può essere liquidato come un semplice problema tecnico». Gli esponenti azzurri evidenziano inoltre i rischi legati ai tempi stretti per la promozione turistica, osservando che un appuntamento di questa portata richiede una pianificazione avviata già dall’inizio dell’autunno.

«Cacciotto e la sua Giunta stanno dimostrando di non avere la visione, l’esperienza e la capacità organizzativa necessarie per proseguire il percorso costruito dalle precedenti amministrazioni — conclude la nota del Gruppo di Forza Italia —. Da città che aveva inventato e imposto il grande Capodanno in Sardegna, Alghero rischia oggi di ridursi a fanalino di coda. Un risultato che non è inevitabile, ma che è il frutto di precise scelte amministrative e, soprattutto, di una preoccupante assenza di visione».