“Capodanno di Alghero senza organizzatore”: Forza Italia all’attacco della giunta Cacciotto

“La gara per l’organizzazione della Notte di San Silvestro ad Alghero, finanziata con 3,5 milioni di euro, è stata dichiarata deserta. È quanto emerge dalla determinazione comunale n. 3465 del 10 novembre 2026, con la quale l’Ente ha formalizzato l’esclusione dell’unico concorrente in lizza: un raggruppamento temporaneo di imprese con capogruppo TProject Group Srl, il cui progetto ha ottenuto dalla Commissione giudicatrice 33,76 punti su 80, restando al di sotto della soglia minima fissata a 35”. Così Andrea Delogu, segretario cittadino di Forza Italia, che critica duramente la gestione dell’iter amministrativo e politico da parte dell’Amministrazione guidata dal sindaco Raimondo Cacciotto.

Secondo quanto ricostruito dall’esponente azzurro, la procedura avrebbe dovuto essere avviata direttamente dalla Regione Sardegna già nel mese di luglio – quando circolavano indiscrezioni su un possibile accordo tra l’Ente regionale e Mediaset – per poi essere invece demandata due mesi dopo al Comune di Alghero.

Una scelta che, nella lettura di Delogu, sarebbe stata “subita supinamente dal sindaco Cacciotto e dalla maggioranza”, ritrovatisi a dover gestire “una gara internazionale con esiti del tutto incerti e con tempi necessariamente troppo lunghi”. Il segretario di Forza Italia sottolinea come, nonostante “l’impegno della struttura e l’impegno e la competenza del RUP”, il risultato sia stato la partecipazione di un unico soggetto che “ha giocato al ribasso, pare non avendo nemmeno i requisiti per farlo”. Una situazione che Delogu attribuisce “al solito atteggiamento di Cacciotto di subire passivamente qualsiasi richiesta da parte della Regione e di alcuni assessori in particolare”.

Nella nota si evidenzia inoltre la criticità di arrivare a poche settimane dall’evento senza un organizzatore incaricato, pur disponendo di una dotazione finanziaria “pari a sei volte quelle ordinariamente disponibili”. Un fatto ritenuto grave trattandosi, prosegue il comunicato, di un “evento identitario che produce ricadute economiche sulle strutture ricettive, sulla ristorazione, sulle attività commerciali e sull’intero comparto turistico” e che in passato – ricorda Delogu citando gli anni di Max Pezzali, Luciano Ligabue e del Tri Capodanno – consentiva ad Alghero di essere “la prima città ad annunciare, sin da ottobre, il programma del capodanno”.

Il segretario cittadino pone quindi una serie di interrogativi politici all’indirizzo della giunta: “Davanti a questi fatti la domanda politica è inevitabile: perché la programmazione di un evento di questa importanza ha subito un ritardo di queste dimensioni? Come è stato possibile arrivare a novembre senza un organizzatore, nonostante la disponibilità di 3,5 milioni di euro? Perché non sono stati valutati i tempi, le condizioni richieste agli operatori economici e perché non si è richiesto che la procedura fosse gestita dalla Regione quale ente finanziatore del capodanno di Sardegna (e non solo di Alghero)?”

Forza Italia chiede pertanto all’Amministrazione Cacciotto di chiarire nell’immediato come intenda procedere, con quali tempistiche verrà individuato il nuovo soggetto organizzatore e quali garanzie possano essere fornite sull’effettiva realizzazione della manifestazione. “Non bastano le dichiarazioni rassicuranti. Servono spiegazioni, atti e soprattutto una soluzione concreta. Alghero non può permettersi di compromettere, per mancanza di incisività e carenze di programmazione, un appuntamento che rappresenta una vetrina turistica fondamentale per la città e per tutta la Sardegna. I cittadini e gli operatori economici hanno diritto di sapere che cosa sta succedendo e quali siano le reali prospettive per il Capodanno 2026. Basta con la propaganda sterile. Alghero ha necessità di fatti”, conclude Delogu.