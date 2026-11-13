Capodanno di Alghero, la replica del M5S alla Lega: «Fondi vincolati al turismo, sbagliato contrapporre i due temi»

Si accende il dibattito politico sulla destinazione dei fondi per gli eventi di fine anno. A intervenire è Giusy Piccone, esponente del Movimento 5 Stelle di Alghero, che replica alla proposta del consigliere della Lega Michele Pais di dirottare verso le politiche sociali i due milioni di euro previsti per il Capodanno.

Secondo l’esponente pentastellata, la questione richiede «coerenza tra ciò che si propone a livello locale e le scelte che si sostengono a livello nazionale». Nel suo intervento, Piccone chiama direttamente in causa l’azione dell’esecutivo centrale: «La Lega, che oggi richiama l’attenzione sulle difficoltà delle famiglie, è parte della maggioranza di Governo che ha cancellato il Reddito di cittadinanza, una misura che lo stesso partito aveva votato nel 2019». Ricordando che nel 2023 il sussidio e la Pensione di cittadinanza avevano raggiunto circa 1,37 milioni di famiglie, l’esponente del M5S sottolinea come la loro sostituzione con l’Assegno di inclusione abbia ristretto la platea dei beneficiari: «Una scelta politica precisa, che merita di essere ricordata quando si parla di contrasto alla povertà».

Sul piano strettamente amministrativo, Piccone evidenzia inoltre un vincolo tecnico legato alla natura dei finanziamenti: «Le risorse regionali destinate al Capodanno hanno finalità specifiche, legate agli eventi, allo spettacolo e alla promozione turistica. Non si tratta quindi di somme che il Comune può semplicemente trasferire alle politiche sociali».

Oltre all’aspetto contabile, la nota difende l’impatto economico della manifestazione per il tessuto produttivo locale, in particolare per strutture ricettive, ristorazione, commercio e lavoratori stagionali, in un periodo dell’anno con minori opportunità lavorative. Pur ritenendo legittimo discutere dell’uso delle risorse pubbliche e della qualità degli eventi, Piccone giudica «sbagliato contrapporre il Capodanno alle politiche sociali, quasi che investire sull’economia della città significasse non avere attenzione per chi è in difficoltà».

In conclusione, l’esponente del Movimento 5 Stelle ribadisce che il rafforzamento del welfare locale richiede scelte strutturali e risorse adeguate a partire da Roma: «L’attenzione verso le persone più fragili dovrebbe guidare le scelte politiche ogni giorno, non soltanto quando si discute del Capodanno di Alghero».