Capodanno di Alghero, la proposta di Pais: “Due milioni di euro per aiutare le famiglie in difficoltà”

«La montagna ha partorito un topolino. Il progetto del grande Capodanno televisivo si è arenato davanti all’esito della gara, dichiarata deserta dopo l’esclusione dell’offerta presentata. Un flop che impone una riflessione politica sulla programmazione e sull’utilizzo dei soldi pubblici». Così Michele Pais, consigliere comunale di Alghero della Lega, commenta l’esito della procedura per “Capodanno in Sardegna”.

«Si era annunciato un evento di richiamo nazionale, con Alghero al centro di una grande operazione televisiva. Oggi emerge tutta la distanza tra le ambizioni e i risultati di un progetto che considero velleitario. Ma questo fallimento può diventare l’occasione per compiere una scelta diversa e più vicina ai bisogni delle persone».

«Alghero deve certamente avere un Capodanno all’altezza della propria storia: una festa bella, attrattiva, capace di richiamare visitatori e generare lavoro e ricchezza per alberghi, ristoranti, attività commerciali e servizi. Il valore economico di questi appuntamenti merita attenzione, così come la qualità dell’accoglienza e degli spettacoli».

«Allo stesso tempo, però, dobbiamo avere il coraggio di chiederci se con la spesa per i grandi eventi stiamo esagerando. In una situazione di grave difficoltà per tante famiglie, ogni euro pubblico richiede una valutazione attenta delle priorità. Ci sono persone per le quali il problema del 31 dicembre sarà mettere qualcosa in tavola, pagare una bolletta o affrontare una spesa indispensabile».

Da qui la proposta di Pais: «Regione e Comune valutino una rimodulazione delle risorse, attraverso gli atti necessari, con l’obiettivo di destinare due milioni di euro alle politiche sociali, al contrasto della povertà e alla cura delle persone più fragili. Una scelta da accompagnare a un programma di festeggiamenti sostenibile e di qualità, capace di valorizzare Alghero. *Ma è un discorso che investe anche Sassari, che ha una situazione speculare*».

«Due milioni possono significare aiuti concreti per gli affitti, le utenze, i beni essenziali e l’assistenza. Possono dare sollievo a famiglie che vivono le festività con l’angoscia delle scadenze e delle rinunce. Anche questo deve entrare nelle valutazioni di chi amministra».

«Quando le condizioni economiche lo consentono, investire nei grandi eventi è una scelta che può avere pienamente senso. Oggi serve misura, insieme alla capacità di ascoltare chi è in difficoltà. Il flop della gara offre l’occasione per fermarsi e riflettere: garantiamo una bella festa alla città e dedichiamo una parte significativa di queste risorse a chi il Capodanno rischia di non poterselo permettere. Sarebbe un modo concreto per iniziare meglio il nuovo anno», conclude Pais.