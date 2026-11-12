Capodanno, Colledanchise risponde a Pais: “La crisi abitativa non diventi argomento di polemica”

Marco Colledanchise, consigliere comunale di maggioranza ed esponente di Orizzonte Comune, movimento politico dell’assessore regionale al Turismo Franco Cuccureddu, a sostegno dell’amministrazione Cacciotto, interviene sulle dichiarazioni dell’ex presidente del Consiglio regionale Michele Pais riguardo ai finanziamenti destinati al Capodanno.

«Apprendo con una certa meraviglia che Michele Pais abbia improvvisamente scoperto quanto sarebbe opportuno destinare alle famiglie bisognose i finanziamenti previsti per il Capodanno. L’intenzione è certamente nobile. La memoria, evidentemente, un po’ meno. Pais è stato presidente del Consiglio regionale per cinque anni. In quel periodo Alghero organizzava grandi Capodanni, anche con importanti contributi regionali, che la sua stessa parte politica rivendicava come straordinari successi amministrativi. Non ricordo che allora Pais proponesse di rinunciare a quei finanziamenti per destinarli ai più bisognosi. Forse mi sarà sfuggito qualcosa. In tal caso, sarò lieto di essere smentito. Curioso, però, che certe sensibilità emergano con tanta puntualità quando a governare sono gli altri».

«Ma veniamo ai fatti. La Regione Sardegna ha previsto 45 milioni di euro nel triennio per l’edilizia residenziale pubblica e sociale. Ha programmato oltre 135 milioni per il contrasto alla povertà e alle disuguaglianze e ha garantito la copertura delle risorse richieste dai Comuni per il Reddito di Inclusione Sociale 2026. Non mi pare esattamente il comportamento di un’amministrazione che ha dimenticato i bisognosi. La verità è che le politiche sociali e la promozione turistica non sono due alternative inconciliabili. Una Regione deve saper investire su entrambe. Ed è precisamente ciò che sta facendo».

«Quanto ai tre milioni destinati al grande evento, si tratta di un finanziamento con una precisa finalità. Il Comune non può utilizzarlo liberamente per altri scopi. Pais, che ha presieduto la massima assemblea legislativa sarda, lo sa certamente. Non a caso, nella sua stessa proposta parla di una rimodulazione attraverso gli atti necessari di Regione e Comune. Una distinzione che meriterebbe di essere spiegata ai cittadini con la stessa enfasi riservata alla polemica. Perché non tutti sono tenuti a conoscere le regole della finanza pubblica. Chi ha ricoperto importanti incarichi istituzionali, invece, ha il dovere di rappresentarle correttamente».

«E qui arriviamo alle due questioni che considero fondamentali. La prima è la coerenza. Quando governava il centrodestra, i grandi Capodanni erano investimenti da celebrare. Oggi diventano spese da sacrificare in nome delle emergenze sociali. Sarebbe interessante capire quando sia cambiato questo principio. La seconda è il rispetto per i cittadini. Presentare la questione come una semplice scelta tra un concerto e gli aiuti ai poveri, senza chiarire la natura dei finanziamenti e ricordare gli investimenti sociali già programmati, rischia di offrire una rappresentazione profondamente incompleta della realtà».

«La crisi abitativa è troppo seria per diventare un argomento occasionale di polemica politica. Richiede case, strumenti urbanistici, investimenti e risultati misurabili. E il Capodanno regionale non è soltanto una festa: è un progetto di promozione turistica che mira a portare Alghero e l’intera Sardegna davanti a un pubblico nazionale, valorizzando l’isola anche durante l’inverno. A Pais non contesto il diritto di cambiare idea. Gli chiederei soltanto di spiegare perché le priorità che oggi considera imprescindibili non abbiano suggerito analoghe proposte quando ricopriva la presidenza del Consiglio regionale. Del resto, le opinioni possono cambiare. Le responsabilità del passato, invece, restano. E i cittadini hanno un’insopportabile abitudine: qualche volta se le ricordano».