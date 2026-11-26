Capodanno ad Alghero, l’affondo di FdI: «Manca ancora il programma mentre Sassari promuove Zucchero»

«Siamo passati dall’essere i primi in Sardegna ad annunciare il Capodanno a essere fra gli ultimi. Ancora non si conosce il programma. senza conoscere ancora il programma della notte del 31 dicembre. Una disorganizzazione che sta già costando alla città prenotazioni e presenze». Così Fratelli d’Italia Alghero interviene dopo la conferenza stampa sul Cap d’Any, alla quale Cacciotto non ha partecipato.

«Albergatori, ristoratori, titolari di B&B e case vacanze – dichiara il capogruppo Alessandro Cocco – arrivano a fine novembre senza certezze. Intanto Sassari ha già annunciato Zucchero e lo sta promuovendo. Cacciotto non mette neppure la faccia su questo disastro organizzativo. Con la nostra Amministrazione – ricorda Mario Conoci – avevamo consolidato il Cap d’Any delle tre serate. Con Ligabue investimmo 1,6 milioni per un intero mese di eventi, coinvolgendo 200mila euro di risorse private e registrando il pienone nelle strutture ricettive. Quest’anno si mobilitano 3,5 milioni di euro esclusivamente pubblici, cioè dei cittadini, con una gara deserta e una successiva trattativa negoziata. E ancora non sappiamo cosa accadrà».

«La diretta televisiva nazionale poteva essere un’occasione importante – sottolinea Marco Di Gangi, responsabile regionale Turismo di FdI – ma la visibilità generalista non garantisce automaticamente prenotazioni, soggiorni più lunghi e turisti con maggiore capacità di spesa. Sono queste le vere sfide di Alghero. Senza promozione tempestiva e coordinamento con Sassari, rischiamo di non avere alcun ritorno economico».

«E fa sorridere – conclude il coordinatore cittadino Pino Cardi – che PD e Cinque Stelle, pronti a gridare allo scandalo per le spese del Capodanno del centrodestra, oggi sostengano spese più che raddoppiate senza nemmeno un programma. Dopo aver ridotto allo sfascio la sanità regionale, la sinistra di PD, Cinque Stelle e AVS sta facendo altrettanto ad Alghero con la cultura e i grandi eventi. Noi continueremo a sostenere il Cap d’Any di Alghero e ci auguriamo che possa ancora essere un successo. Ma Cacciotto non può pretendere che gli algheresi paghino il prezzo della sua incapacità di programmare».