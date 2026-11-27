Capodanno ad Alghero, cresce l’attesa per la serata su Canale 5: spunta il nome di Gigi D’Alessio

La Riviera del Corallo si prepara a illuminare la notte di San Silvestro in mondovisione. Sarà infatti il porto di Alghero, con il grande palco allestito lungo la Banchina Dogana, a fare da cornice all’evento musicale di fine anno trasmesso in diretta nazionale su Canale 5. Una maratona televisiva di circa quattro ore che accompagnerà i telespettatori verso il brindisi del 2027, trasformando la città catalana nel cuore pulsante dei festeggiamenti italiani.

Sul fronte del cast, l’attesa è ormai tutta concentrata sull’ospite d’onore. Sebbene gli organizzatori mantengano ancora il riserbo formale in vista dell’annuncio ufficiale atteso a breve, gli indizi diffusi finora — a partire dal riferimento a un big della canzone italiana capace di vendere milioni di copie in carriera — convergono con sempre maggiore insistenza verso Gigi D’Alessio. Salvo sorprese dell’ultimo minuto, sarà proprio l’artista partenopeo a guidare il conto alla rovescia verso la mezzanotte.

Accanto al super ospite, la scaletta della serata promette un cartellone variegato, studiato per intercettare i gusti di più generazioni. Sul palco algherese si alterneranno infatti diversi volti noti del panorama musicale contemporaneo e pop, garantendo un mix di ritmi e sonorità pensato per far ballare la piazza e il pubblico da casa.