Capodanno a Sassari, ufficializzato il big: sarà Zucchero a salutare il 2027 in piazzale Segni

Sarà Zucchero Fornaciari il protagonista principale della notte di San Silvestro a Sassari. Dopo settimane di anticipazioni, da Palazzo Ducale è arrivata la conferma ufficiale sul nome dell’artista chiamato a guidare il brindisi verso il 2027, raccogliendo così il testimone lasciato nelle ultime due edizioni da Gianna Nannini e Max Pezzali.

Lo spettacolo si terrà negli ampi spazi di piazzale Segni, individuato dall’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Mascia come l’unica area in grado di accogliere in sicurezza un afflusso stimato in decine di migliaia di presenze. L’operazione punta a trasformare la festa di fine anno in un volano per l’economia locale e per il comparto dell’ospitalità, attirando flussi di visitatori sia dal resto dell’Isola sia da oltre Tirreno.

L’investimento complessivo si attesta attorno a un milione e mezzo di euro: una cifra che la giunta conta di coprire quasi interamente attingendo ai contributi della Regione, a partire dal bando dell’assessorato al Turismo riservato agli eventi di fine anno.