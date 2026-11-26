Capodanno 2027, Alghero guida la diretta nazionale su Canale 5

Sarà Alghero ad accompagnare l’Italia nel 2027. La notte di San Silvestro Canale 5 trasmetterà in diretta dal porto della città catalana il suo grande show di fine anno: quattro ore di musica, dalle 21.30 all’una, con il palco principale sulla Banchina Dogana.

Alghero sarà la città capofila della serata e da qui partiranno i collegamenti con altre piazze della Sardegna. Durante la diretta andranno in onda i momenti migliori di ciascuna, e chi sarà sulla Banchina Dogana avrà il privilegio di vivere in una sola notte il Capodanno di Alghero e, in collegamento, quelli delle altre piazze sarde.

Sul palco algherese salirà un cast pensato per tutte le età: dai nomi più amati dai giovanissimi fino ai grandi successi della musica italiana che hanno accompagnato intere generazioni. I nomi saranno annunciati in una conferenza stampa alla presenza dell’assessore regionale al Turismo Franco Cuccureddu, del sindaco Raimondo Cacciotto e dell’assessora al Turismo Ornella Piras.

Lo spostamento dal tradizionale Piazzale della Pace alla Banchina Dogana è una scelta precisa, pensata per la televisione. Dal porto le telecamere inquadreranno alle spalle del palco i Bastioni e le torri illuminate e, davanti, il golfo fino al profilo di Capo Caccia. Nessun altro luogo della città offre uno scenario così riconoscibile: per quattro ore ogni inquadratura sarà una cartolina di Alghero spedita in tutta Italia, e la notte di festa diventerà una promozione della città destinata a durare ben oltre il 31 dicembre.

I numeri danno la misura dell’occasione: l’ultimo Capodanno di Canale 5 è stato seguito da oltre 3,6 milioni di telespettatori, con il 28,2% di share. E la promozione partirà molto prima del 31. Nelle settimane che precedono la serata, la campagna di lancio dell’evento andrà in onda all’interno delle trasmissioni più seguite delle reti Mediaset, portando ogni giorno il nome di Alghero nelle case degli italiani. Una vetrina nazionale che guarda già alla prossima stagione turistica.

Alghero festeggia il Capodanno in piazza da oltre trent’anni. Ma mai prima d’ora la sua notte di San Silvestro era andata in diretta nazionale, e mai prima d’ora il suo palco aveva accolto un artista con oltre 30 milioni di dischi venduti nel mondo, tre dischi di diamante e più di cento dischi di platino. Tutti insieme, gli artisti della serata superano i 55 milioni di dischi venduti. La notte del 31 sarà anche il momento più atteso del Cap d’Any de l’Alguer, il cartellone che accompagnerà la città dai primi di dicembre fino all’Epifania.

«Per Alghero è un traguardo storico», dichiara Graziano Porcu, presidente della Fondazione Alghero. «La nostra città sarà il cuore del Capodanno in diretta nazionale e avrà per settimane una visibilità che nessuna campagna pubblicitaria potrebbe darci. Abbiamo scelto il porto perché vogliamo che l’Italia veda Alghero nella sua veste più bella: questa serata deve essere la sua cartolina. Ringrazio la Regione, l’Amministrazione comunale e Mediaset per aver creduto in Alghero. Ma il grazie più grande va a tutto il personale della Fondazione Alghero: in tanti la consideravano una sfida impossibile, loro l’hanno vinta. Questo risultato è prima di tutto loro».

«Siamo orgogliosi che sia Alghero a guidare questa notte», commenta il sindaco Raimondo Cacciotto. «La nostra città entrerà nelle case di milioni di italiani con la sua bellezza e la sua identità. È il risultato di un lavoro di squadra tra Comune, Fondazione e Regione, e una grande opportunità per tutto il territorio».

«Alghero ha costruito in trent’anni uno dei Capodanni più conosciuti d’Italia e oggi fa un salto di qualità», aggiunge l’assessora al Turismo Ornella Piras. «Vedere la nostra città in prima serata su Canale 5 significa promuovere Alghero come destinazione anche fuori stagione, con ricadute concrete per le nostre imprese».