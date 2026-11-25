Cap d’Any, svelato il calendario degli eventi ma resta il riserbo sulla notte del 31 dicembre

Alghero accende i motori verso le festività con un fitto cartellone di iniziative pensato per animare il territorio per oltre trenta giorni, ma mantiene ancora il massimo riserbo sul piatto forte dei festeggiamenti. L’incontro con la stampa tenutosi al Quarter alla presenza dell’assessora al Turismo Ornella Piras e del presidente della Fondazione Alghero Graziano Porcu ha permesso di delineare l’offerta di intrattenimento diffuso, lasciando però in sospeso il nome dell’evento principale previsto per l’ultima notte dell’anno.

Nonostante i rumors sempre più insistenti su una copertura mediatica di primo piano sulle reti Mediaset, dal tavolo istituzionale non è arrivata alcuna conferma formale. A rallentare la macchina organizzativa sono i passaggi tecnico-amministrativi legati alla procedura d’appalto da tre milioni di euro, un iter complesso che sta dilatando le tempistiche ben oltre la consuetudine.

L’annuncio definitivo dovrebbe slittare così alla prossima settimana. Nel frattempo, mentre si assottiglia la finestra temporale utile per promuovere la destinazione sul mercato turistico, la città si prepara comunque a entrare nel clima delle feste grazie al programma di appuntamenti appena varato.