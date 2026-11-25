Cap d’Any, Alghero si accende tra videomapping, tradizione e spettacoli diffusi

Alghero si veste di luce, rinnova le sue tradizioni e si prepara a regalare nuove emozioni. Presentato il ricco programma del Cap d’Any de l’Alguer 2026-2027, la storica manifestazione che accompagna la città durante le festività natalizie e di fine anno, confermandosi uno degli appuntamenti più rappresentativi dell’offerta turistica e culturale della Riviera del Corallo. A illustrare il cartellone il presidente della Fondazione Alghero, Graziano Porcu, accompagnato dal componente del Consiglio di amministrazione Roberto Fiori, insieme all’assessora al Turismo Ornella Piras e ai numerosi rappresentanti delle associazioni coinvolte nella realizzazione delle manifestazioni.

Un programma che nasce dalla collaborazione tra la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato al Turismo, il Comune di Alghero e la Fondazione Alghero, con il prezioso contributo di tante realtà culturali locali, degli operatori economici, delle compagnie artistiche e dei professionisti del territorio. Un lavoro condiviso che restituisce alla città un calendario ampio e articolato, capace di coniugare tradizione e innovazione, qualità dell’offerta culturale e valorizzazione dell’identità catalana di Alghero. Teatro, musica, arti performative, spettacoli, installazioni luminose e appuntamenti dedicati alle famiglie accompagneranno cittadini e visitatori lungo un percorso che coinvolgerà l’intera città, con particolare attenzione ai più piccoli e ai valori della partecipazione, della condivisione e dell’inclusione.

“Abbiamo lavorato alla costruzione di un programma capace di rinnovarsi senza perdere il legame con la storia e l’identità del Cap d’Any – ha sottolineato Graziano Porcu. Quest’anno introduciamo importanti elementi di innovazione, investendo sulla capacità di raccontare Alghero attraverso nuovi linguaggi, di sorprendere ed emozionare, rendendo la città stessa protagonista dello spettacolo. Un percorso che abbiamo voluto costruire insieme alle associazioni e alle tante professionalità del territorio, valorizzandone il patrimonio di competenze, creatività ed esperienze. La nostra ambizione è quella di regalare ad Alghero non soltanto un grande Capodanno, ma un intero inverno da vivere, in cui ogni cittadino possa sentirsi partecipe e protagonista”.

Ornella Piras ha ricorda come il Cap d’Any rappresenti uno degli appuntamenti strategici nella programmazione turistica della città: “Investire sulla qualità e sulla diversificazione dell’offerta durante i mesi invernali significa rafforzare il posizionamento di Alghero sul mercato turistico, creare nuove occasioni di viaggio e generare opportunità concrete per l’intero sistema economico e produttivo locale. Vogliamo una città accogliente, viva e attrattiva durante tutto l’anno, capace di sorprendere i visitatori attraverso la propria identità, le tradizioni e una proposta di eventi sempre più qualificata. In questa direzione è fondamentale la collaborazione tra istituzioni, associazioni e operatori economici”. Dietro questo programma – ha evidenziato Roberto Fiori – c’è un importante lavoro di condivisione, ascolto e coordinamento: “Abbiamo voluto dedicare particolare attenzione alle famiglie, ai bambini e alla valorizzazione delle realtà associative cittadine, nella convinzione che il successo di una manifestazione come il Cap d’Any passi anche dalla capacità di coinvolgere la comunità e renderla parte integrante del progetto”.

La Nit de l’Alguer, il centro storico diventa spettacolo. Tra le novità più significative di questa edizione spicca La Nit de l’Alguer – Alghero Immersive Experience, l’innovativo progetto di videomapping che trasformerà le antiche mura, le piazze e le facciate del centro storico in straordinarie tele animate. Un percorso immersivo diffuso in sette luoghi della città, dove immagini, proiezioni e installazioni digitali daranno vita a un racconto emozionale della storia, delle tradizioni e dei simboli di Alghero. Un nuovo modo di vivere e riscoprire il patrimonio cittadino, attraverso l’incontro tra tecnologia, arte e identità. A completare l’esperienza, speciali postazioni tematiche con sfere dedicate ai selfie, pensate per rendere il pubblico protagonista e favorire la condivisione delle immagini della città. Le scenografie digitali si integreranno con le tradizionali luminarie natalizie, che torneranno a impreziosire vie e piazze, contribuendo a creare quella suggestiva atmosfera che rappresenta ormai uno dei tratti distintivi del Natale algherese.

Un’altra originale novità accompagnerà l’attesa del Natale. Protagonista sarà Corallina, personaggio di un cartone animato ideato appositamente per Alghero e dedicato in particolare ai più piccoli. Attraverso uno speciale calendario dell’Avvento digitale, ogni giorno si aprirà una nuova casella e ogni settimana sarà proposto un nuovo episodio. Un racconto pensato per coinvolgere bambini e famiglie, alimentando la curiosità e la fantasia attraverso un viaggio tra meraviglia, scoperta e senso di appartenenza alla città. Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna anche il Villaggio di Babbo Natale, uno spazio interamente dedicato alla magia delle feste, dove i bambini potranno incontrare Babbo Natale e i suoi elfi, partecipare a laboratori creativi e vivere momenti di gioco e divertimento. Ancora più ricca la proposta dei Mercatini di Natale, con un maggior numero di espositori pronti ad animare il centro storico attraverso produzioni artigianali, idee regalo e specialità del territorio, contribuendo a valorizzare il tessuto economico e commerciale cittadino. Immancabile, nel piazzale Lo Quarter, la pista di pattinaggio sul ghiaccio che, con oltre 15mila presenze registrate nella precedente stagione, si conferma tra le attrazioni più apprezzate e frequentate delle festività algheresi.