Caos voli su Alghero, il Consorzio Riviera del Corallo alza la voce: «Subito un tavolo urgente, stanchi di essere ostaggi»

L’ipotesi di uno stop ai voli Ryanair sullo scalo di Fertilia nei mesi di febbraio e marzo 2027, che si innesta sulle già delicate criticità della continuità territoriale, fa scattare l’allarme tra gli operatori economici. A prendere una posizione netta è il Consorzio Turistico Riviera del Corallo, che chiede alle istituzioni un cambio di passo immediato per scongiurare l’isolamento del Nord-Ovest della Sardegna.

«Siamo stanchi di vivere in una condizione di perenne incertezza e di assistere a contrapposizioni e annunci che finiscono per penalizzare cittadini e imprese», si legge nella nota diffusa dal Consorzio.

Al centro dell’appello c’è una richiesta precisa rivolta all’Amministrazione comunale di Alghero: farsi promotrice, con carattere di assoluta urgenza, di un tavolo di confronto che riunisca attorno allo stesso perimetro tutti gli attori coinvolti. Dai vertici istituzionali — la presidente della Regione Alessandra Todde e il Governo — fino ai soggetti tecnici e operativi come ENAC, la società di gestione SOGEAAL, la stessa Ryanair e i rappresentanti dei territori. L’obiettivo è affrontare non solo l’emergenza legata al vettore irlandese, ma l’intera partita dei collegamenti aerei.

Il Consorzio punta il dito contro la precarietà della programmazione, che rischia di vanificare gli sforzi fatti per rendere la città attrattiva dodici mesi l’anno. «Da anni investiamo nella promozione, partecipiamo alle fiere internazionali e costruiamo prodotti turistici – sottolineano gli operatori –. Come possiamo programmare, investire e parlare concretamente di destagionalizzazione se non abbiamo nemmeno la certezza dei collegamenti aerei?».

Ma l’allarme supera i confini del comparto ricettivo per toccare la tenuta sociale del territorio. «Non possiamo accettare che il diritto alla mobilità dei sardi sia costantemente subordinato alle strategie commerciali di una compagnia privata, rischiando di essere tagliati fuori dal continente ogni volta che vengono meno le condizioni di un accordo – prosegue il documento –. La questione riguarda il diritto di ogni cittadino a spostarsi per motivi di lavoro, studio, salute o per raggiungere i propri familiari».

Nessuna intenzione di entrare nel merito delle polemiche tra enti e vettori, ma la richiesta di soluzioni concrete e immediate. «Chiediamo segnali chiari sia alla Regione sia al Governo nazionale, affinché ciascuno, nell’ambito delle proprie competenze, si assuma le proprie responsabilità – conclude il Consorzio Riviera del Corallo –. È il momento di fare fronte comune, al di là delle appartenenze politiche, mettendo al centro gli interessi di Alghero e dell’intero territorio. Il diritto alla mobilità dei sardi non può essere continuamente rimesso in discussione».